Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Noruega, por su parte, se clasificó como escolta del Grupo I: comenzó su camino con un triunfo por 4 a 1 sobre Irak, luego derrotó 3 a 2 a Senegal y, con la clasificación prácticamente asegurada, presentó una formación alternativa en la última fecha y cayó 4 a 1 frente a Francia, líder de la zona.

El conjunto dirigido por Stale Solbakken regresa a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final, su mejor actuación histórica. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Brasil y Japón.

Formaciones de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra. DT: Emerse Faé.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

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