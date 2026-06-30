Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Portugal busca un triunfo que lo lleve a los octavos, luego de una fase de grupos en la que dejó más dudas que certezas. Los detalles en la nota.
Portugal y Croacia juegan este jueves, a las 20 (hora de Argentina), en el BMO Field de Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y marcará el inicio de la fase eliminatoria para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Austria.
La selección portuguesa accedió a esta instancia como segunda del Grupo K, por detrás de Colombia. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su clasificación tras igualar 0 a 0 con el combinado cafetero en la última fecha.
Croacia, por su parte, finalizó en el segundo puesto del Grupo L. El conjunto balcánico debutó con una derrota 4 a 2 ante Inglaterra, aunque luego venció 1 a 0 a Panamá y cerró la fase de grupos con un trabajado triunfo por 2 a 1 sobre Ghana, resultado que le permitió quedarse con el boleto a los 16avos de final.
El equipo de Zlatko Dalic volvió a demostrar capacidad de reacción en los momentos decisivos y buscará apoyarse en la experiencia de Luka Modric para dar el golpe frente a Portugal, una de las principales candidatas al título.
Formaciones de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.
Horario y televisación
- Hora: 20:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: BMO Field de Toronto
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