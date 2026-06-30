Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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La selección portuguesa accedió a esta instancia como segunda del Grupo K, por detrás de Colombia. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su clasificación tras igualar 0 a 0 con el combinado cafetero en la última fecha.