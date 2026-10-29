Tragedia en España: murió una atleta de 24 años en el devastador choque de trenes en Toledo
Julieta Gallego fue una de las víctimas fatales del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda. El deporte español la despidió con profundo dolor.
El deporte español atraviesa horas de profunda consternación tras confirmarse que la saltadora de longitud Julieta Gallego perdió la vida en el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, un siniestro que dejó al menos 69 fallecidos y 110 heridos. Gallego, quien había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania, se encontraba temporalmente en España.
La joven competía habitualmente en los campeonatos nacionales por clubes representando a la Agrupación Deportiva Sprint de Madrid (AD Sprint), institución en la que se destacaba dentro del grupo de saltos y en pruebas de velocidad y vallas, ostentando una marca personal de 5,90 metros en longitud conseguida en febrero de 2023, cuando finalizó cuarta en el Campeonato de España Sub-23 de pista cubierta.
Murió una atleta de 24 años en el devastador choque de trenes en España
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La noticia generó un fuerte impacto en las estructuras del deporte ibérico. Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), expressed su pesar a través de un sentido mensaje: "Hay golpes que duelen en lo más hondo de la familia del atletismo. Hoy el deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío".
En la misma línea se manifestó el AD Sprint, que despidió públicamente a su atleta y anunció la realización de un minuto de silencio en su memoria durante las actividades de este jueves, con movilizaciones especiales de las escuelas formativas de Paracuellos y Santa Ana para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.
El siniestro se produjo a las 8:54 de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 que viajaba desde Madrid hacia Sevilla embistió al Iryo 6076, que circulaba por delante en la misma línea y se encontraba detenido.
El saldo de víctimas escaló a 69 fallecidos y 110 heridos, convirtiéndose en el segundo choque de alta velocidad en el país en menos de diez meses (tras el antecedente de Adamuz, Córdoba, en enero, que dejó 46 víctimas mortales). Mientras avanza la investigación para determinar las causas del impacto, el atletismo ibérico despide con angustia a una de sus promesas.
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