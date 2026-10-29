Tragedia en España: murió una atleta de 24 años en el devastador choque de trenes en Toledo

El siniestro se produjo a las 8:54 de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 que viajaba desde Madrid hacia Sevilla embistió al Iryo 6076, que circulaba por delante en la misma línea y se encontraba detenido.

El saldo de víctimas escaló a 69 fallecidos y 110 heridos, convirtiéndose en el segundo choque de alta velocidad en el país en menos de diez meses (tras el antecedente de Adamuz, Córdoba, en enero, que dejó 46 víctimas mortales). Mientras avanza la investigación para determinar las causas del impacto, el atletismo ibérico despide con angustia a una de sus promesas.