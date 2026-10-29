La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: River fue el único en oponerse
La Primera División mantendrá los torneos Apertura y Clausura, pero dejaría atrás las zonas para que los 30 equipos se enfrenten entre sí. Siguen los playoffs...
El fútbol argentino tendrá un cambio importante en su calendario a partir de 2027. Los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobaron un nuevo formato de competencia para la Primera División, con 30 equipos que se enfrentarían todos contra todos y sin la división en las zonas A y B.
La propuesta recibió un amplio respaldo y River fue el único club que votó en contra. La estructura mantendría los campeonatos Apertura y Clausura, aunque con modificaciones en el desarrollo de la fase regular y la clasificación a los playoffs. Además, se conservaría el título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual.
¿Cómo sería el nuevo formato del fútbol argentino en 2027?
La propuesta aprobada por los dirigentes contempla una temporada con 30 participantes y un sistema que permitiría que cada equipo se mida con todos sus rivales durante el año. Entre los principales cambios previstos aparecen:
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Todos contra todos: se eliminaría la división en las zonas A y B.
Apertura y Clausura: se mantendrían los dos torneos, con definición mediante playoffs.
Una fecha de clásicos: se agregaría una jornada especial de clásicos o emparejamientos.
Clasificación a los playoffs: en la fecha 15 se realizaría un corte para definir a los 16 equipos que disputarían el título del Apertura. El mismo mecanismo se aplicaría en la fecha 30 para el Clausura.
Campeón de Liga: el primer puesto de la tabla anual conservaría el reconocimiento como campeón de Liga, después de enfrentarse con los otros 29 equipos.
Todavía se analiza cómo se jugarán las instancias eliminatorias. Una de las alternativas es que los octavos y los cuartos de final se disputen a ida y vuelta, aunque también está sobre la mesa la posibilidad de resolverlos a partido único en cancha neutral.
River fue el único club que votó en contra
La decisión contó con el respaldo de los dirigentes, con el Millonario como única institución opositora. Según explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, el representante del club de Núñez sostuvo la postura de volver a una Primera División con 20 equipos.
“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, afirmó tras la reunión.
Matías Mariotto, presidente de Banfield, también se refirió a la posición de River y defendió la continuidad de los 30 participantes. “Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”, sostuvo.
¿Qué falta definir para la temporada 2027?
Aunque el formato recibió aprobación, todavía hay cuestiones importantes pendientes. Una de ellas es el sistema de descensos, que aún no fue definido.
También resta resolver cómo se compensarán los dos partidos que dejarían de disputarse si se pasa del calendario actual a uno con 30 encuentros por equipo para la Tabla Anual y los promedios. En 2026, cada club jugará 32 partidos por esos objetivos.
En cuanto a los cupos para las copas internacionales, la distribución continuaría sin cambios: habría lugares para los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga y la Copa Argentina, además de los equipos mejor ubicados en la tabla anual.
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