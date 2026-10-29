La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: River fue el único en oponerse

"Todo lo que hace y dice genera desconfianza": qué pensaba Stéfano Di Carlo de Juan Sebastián Verón, su nuevo socio político

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, afirmó tras la reunión.

Matías Mariotto, presidente de Banfield, también se refirió a la posición de River y defendió la continuidad de los 30 participantes. “Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”, sostuvo.

RIVER VOTÓ EN CONTRA DEL NUEVO FORMATO ❌A la salida del Comité Ejecutivo de AFA, Cristian Malaspina tomó la palabra y explicó que todos los clubes estuvieron de acuerdo con el nuevo formato para 2027 a excepción de RIVER.️"Quería 20 equipos y que haya 10 descensos, pero ninguno más estaba convencido", declaró el presidente de Argentinos Juniors.#PelotaParada — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

¿Qué falta definir para la temporada 2027?

Aunque el formato recibió aprobación, todavía hay cuestiones importantes pendientes. Una de ellas es el sistema de descensos, que aún no fue definido.

También resta resolver cómo se compensarán los dos partidos que dejarían de disputarse si se pasa del calendario actual a uno con 30 encuentros por equipo para la Tabla Anual y los promedios. En 2026, cada club jugará 32 partidos por esos objetivos.

En cuanto a los cupos para las copas internacionales, la distribución continuaría sin cambios: habría lugares para los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga y la Copa Argentina, además de los equipos mejor ubicados en la tabla anual.