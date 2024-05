Una feroz pelea en Bahía Blanca provocó la suspensión de un partido de básquet

“Uno de Liniers salió corriendo para la tribuna de Estrella, pasó la seguridad y después lo que todos vimos. El que tiene un poquito de memoria y sigue el básquet sabe que a partir de que empiezan los playoffs, los de fútbol empiezan a ir a la cancha. Siempre pasó”, agregó el dirigente, que aseguró que el escándalo empezó a partir de una gran remontada de su equipo en el marcador.

“Había dos seguridades de Liniers y tres de la asociación que mandó. Obviamente, la autocrítica está; a partir de ahora la comisión directiva tendrá que tomar una sanción ejemplificadora y sacar a los socios que causan problemas”, enfatizó el dirigente sobre la falta de seguridad. “La idea es que la comisión directiva no los deje entrar más”, apuntó Dignani sobre los agresores, sobre quienes quiere tomar medidas más severas.

“No le voy a contestar al presidente de Estrella porque no lo conozco, pero esto ya se parece a la política. Ellos deberían concentrarse en jugar y ganar en la cancha, no en crear conflictos fuera de ella”, respondió a acusaciones del presidente del otro club, que lo señaló como un responsable de los disturbios.

Bahia Blanca pelea básquet.mp4