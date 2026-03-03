Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra que cerró la operación

La negociación se resolvió en los últimos días del mercado brasileño y obligó a ambas dirigencias a acelerar los tiempos. El club carioca, que tiene como entrenador a Luis Zubeldía, desembolsó cerca de 10 millones de dólares para quedarse con el atacante, una cifra significativa que confirma la apuesta fuerte por su potencial. Con el sistema FIFA marcando el límite para las inscripciones internacionales, el acuerdo se selló prácticamente sobre la hora.