Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra que cerró la operación
El delantero argentino arribó a Brasil y expresó su entusiasmo por afrontar el desafío en el Brasileirao. La operación se cerró a contrarreloj antes del cierre del mercado.
Rodrigo Castillo aterrizó en Río de Janeiro y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Fluminense. Luego de concretarse su transferencia desde Lanús, el delantero de 27 años brindó sus primeras declaraciones en el aeropuerto, donde no ocultó su entusiasmo por el paso que acaba de dar en su carrera. “Estoy muy contento, con una gran expectativa y espero gritar muchos goles con este club”, aseguró ante los medios presentes.
La negociación se resolvió en los últimos días del mercado brasileño y obligó a ambas dirigencias a acelerar los tiempos. El club carioca, que tiene como entrenador a Luis Zubeldía, desembolsó cerca de 10 millones de dólares para quedarse con el atacante, una cifra significativa que confirma la apuesta fuerte por su potencial. Con el sistema FIFA marcando el límite para las inscripciones internacionales, el acuerdo se selló prácticamente sobre la hora.
Castillo también destacó la importancia del torneo que afrontará a partir de ahora. “Es un sueño poder jugar en este liga”, afirmó, dejando en claro que el salto al fútbol brasileño representa un objetivo personal cumplido. Además, agregó: “Quiero aprovechar la confianza y devolverla dentro de la cancha”. Sus palabras reflejan la responsabilidad que siente al llegar a una institución de peso continental.
Lanús hizo caja tras la final de la Recopa Sudamericana
El delantero fue una de las figuras en la reciente consagración de Lanús en la Recopa Sudamericana, donde superó nada menos que a Flamengo, clásico rival del Flu. En ese sentido, no esquivó el tema y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: “Sería lindo hacerle un gol ahora con esta camiseta que la gente lo pueda festejar. Vamos a laburar para eso”.
Surgido de las inferiores de River y con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, el atacante se caracteriza por su potencia aérea y su capacidad para asociarse con los volantes. En Lanús acumuló 14 goles y cuatro asistencias en 32 partidos, además de conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa, logros que elevaron su cotización.
Mientras tanto, el club argentino tendrá hasta el 10 de marzo para buscar un reemplazante. En Río, en cambio, ya celebran la llegada de un futbolista que promete ser referencia de área y pieza clave en la ofensiva tricolor.
