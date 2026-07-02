Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Suiza vs. Argelia
El encuentro se disputa en Vancouver, donde Argelia busca los octavos de final por segunda vez en su historia. Los detalles en la nota.
Suiza y Argelia se enfrentan este viernes, a las 00 (hora de Argentina), en el BC Place de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro lo transmitirá solamente DSports, señal que tiene los derechos del torneo y emite los 104 encuentros en total. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor entre Colombia y Ghana.
La selección suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de una campaña sólida e invicta. El conjunto dirigido por Murat Yakin igualó en su debut ante Qatar (1 a 1), superó a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha y cerró la fase de grupos con un triunfo por 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.
Argelia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo J tras una campaña de menor a mayor. El seleccionado africano debutó con una derrota por 3 a 0 frente a Argentina, luego venció 2 a 1 a Jordania y selló su clasificación con un empate 3 a 3 ante Austria.
El equipo dirigido por Vladimir Petkovic intentará igualar su mejor actuación histórica en los Mundiales, ya que solo alcanzó los octavos de final en Brasil 2014, cuando cayó en tiempo suplementario frente a Alemania, que luego sería la campeona tras vencer a Argentina.
Cómo ver en vivo Suiza vs. Argelia sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026
Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodríguez; Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.
Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
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