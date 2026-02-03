Banfield le ganó sobre la hora a Estudiantes de Río Cuarto y sumó su primera victoria en el certamen
El "Taladro" se sacó la mufa y se impuso 2-1 con un gol agónico a dos minutos del final. Es su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026.
Con un gol sobre la hora, Banfield le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto este martes en el Estadio Florencio Sola, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Ambos equipos llegaban a este compromiso sin victorias en el campeonato y con la urgencia de empezar a sumar para no complicarse en el arranque de la temporada.
La visita lo ganaba en el primer tiempo con el tanto de Gernerono a los 14 minutos; pero lo empató el local con el grito de Gómez en el arranque del complemento, mientras que a 2 del final apareció Mauro Méndez para la victoria.
El equipo dirigido por Pedro Troglio pudo hacerse fuerte como local y logró cortar una racha negativa que ya empezaba a pesar. Enfrente estaba el conjunto cordobés, recién ascendido, que venía de conseguir su primer punto en el certamen, pero no pudo dar el golpe en el sur del Gran Buenos Aires.
El Taladro atraviesa un delicado momento económico e institucional, que incluso derivó en el corte del suministro eléctrico del club por falta de pago. La deuda ronda los 1,3 millones de dólares, situación que mantiene a la institución inhibida y sin poder incorporar refuerzos, siendo el único club de la Liga Profesional en esa condición.
En lo deportivo, Banfield venía de caer en un duelo clave ante Sarmiento, resultado que lo hundió aún más en la tabla de promedios.
Las formaciones de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura
- Banfield: El entrenador aún no confirmó el equipo titular y se espera que lo haga en las próximas horas. DT: Pedro Troglio.
- Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Alejandro Cabrera, Martín Ganerone, Nicolás Talpone, Tomás González, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto: otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Daniel Edgardo Zamora
- Estadio: Florencio Sola
