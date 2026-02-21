Banfield vs. Newell's por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Igual de complicados con el promedio, el Taladro y la Lepra rosarina chocan este sábado, desde las 19:15, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Este sábado, a partir de las 19:15, el Estadio Florencio Sola será testigo de un enfrentamiento de "seis puntos" por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Tanto el "Taladro" como la "Lepra" rosarina llegan a este compromiso urgidos por un inicio de campeonato que ha encendido las alarmas en ambos clubes.
Con un arranque de torneo por debajo de las expectativas, el margen de error se ha reducido al mínimo. Este duelo directo no solo es una oportunidad para quebrar la mala racha, sino que representa una batalla crucial en la lucha por la permanencia, pensando en la tabla de promedios de fin de temporada.
El Florencio Sola será el escenario de un choque donde los puntos valen oro. Banfield llega sumergido en una racha negativa: con apenas una victoria en el certamen (el 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto) y tres derrotas a cuestas, el equipo del Sur acumula solo 4 unidades. La reciente caída 2-0 frente a Racing dejó heridas abiertas y la obligación de sumar de a tres en casa para no quedar a la deriva en la tabla.
El panorama de Newell’s es, si cabe, aún más sombrío. La "Lepra" todavía no conoce el triunfo en este Apertura; sus únicos puntos provienen de dos empates agónicos rescatados ante Independiente y Riestra. La situación es crítica para la dupla técnica Orsi-Gómez, quienes caminan por la cuerda floja: un traspié en Peña y Arenales podría marcar el fin de su ciclo en el Parque Independencia.
Formaciones del encuentro
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago, López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Piñero; Tiziano Perotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Núñez, Juan Ignacio Ramírez y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Banfield vs. Newell’s: datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Florencio Sola
