Banfield vs. Newell's por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Florencio Sola será el escenario de un choque donde los puntos valen oro. Banfield llega sumergido en una racha negativa: con apenas una victoria en el certamen (el 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto) y tres derrotas a cuestas, el equipo del Sur acumula solo 4 unidades. La reciente caída 2-0 frente a Racing dejó heridas abiertas y la obligación de sumar de a tres en casa para no quedar a la deriva en la tabla.