Platense vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

platense.jpg

El Calamar llega a esta sexta fecha con el pecho inflado tras una actuación consagratoria en La Bombonera. El empate ante Boca, aunque valioso, dejó un sabor agridulce: el equipo de Vicente López estuvo a centímetros del triunfo con un remate en el poste y varias situaciones claras. Con 8 puntos y una sólida quinta posición en la Zona A, el conjunto marrón solo ha tropezado una vez en el Apertura (0-1 ante Independiente) y ahora apuesta a la localía para hundir a un rival golpeado.