Platense vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Mientras el Calamar quiere seguir prendido a los puestos de clasificación, el Guapo necesita sumar para acercarse. Se ven las caras este sábado, a las 17 horas.
Este sábado a las 17:00, el Estadio Ciudad de Vicente López abrirá sus puertas para el duelo entre Platense y Barracas Central, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El "Calamar" llega con el ánimo en alza tras rescatar un valioso empate en su visita a La Bombonera. Con ese envión anímico, los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán revalidar el punto obtenido fuera de casa sumando de a tres ante su gente. Por su parte, Barracas Central aterriza en Vicente López con la necesidad de encontrar estabilidad, tras un inicio de campeonato marcado por la irregularidad en sus resultados.
El Calamar llega a esta sexta fecha con el pecho inflado tras una actuación consagratoria en La Bombonera. El empate ante Boca, aunque valioso, dejó un sabor agridulce: el equipo de Vicente López estuvo a centímetros del triunfo con un remate en el poste y varias situaciones claras. Con 8 puntos y una sólida quinta posición en la Zona A, el conjunto marrón solo ha tropezado una vez en el Apertura (0-1 ante Independiente) y ahora apuesta a la localía para hundir a un rival golpeado.
El panorama de Barracas Central es el reverso de la moneda. El ciclo de Rubén Darío Insua no logra despegar: ha tenido solo una victoria en el año (2-0 ante el Lobo). En la Copa Argentina, avanzó con lo justo, sufriendo hasta los penales frente a Temperley. Y ahora, viene de una pálida imagen en Rosario, donde cayó 2-0 ante Central.
Con apenas 5 unidades en la tabla, el "Guapo" visita Vicente López con la urgencia de encontrar un funcionamiento que le permita salir del fondo y frenar la irregularidad que hoy lo tiene contra las cuerdas.
Formaciones del encuentro
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Iván Guaraz; Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Platense vs. Barracas Central: datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Ciudad de Vicente López
