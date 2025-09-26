Banfield vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Tatengue quiere seguir como líder de la Zona A, mientras que el Taladro necesita ganar para alejarse de la zona roja.
Banfield y Unión se enfrentarán este viernes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, en un choque que combina aspiraciones muy distintas dentro del Torneo Clausura 2025. El Taladro llega golpeado tras caer 3-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que el Tatengue de Leonardo Madelón arriba como único puntero de su zona y con la confianza en alza.
El equipo del sur bonaerense, dirigido por Pedro Troglio, atraviesa una campaña irregular pero aún se mantiene expectante en la tabla. Antes de la derrota con Argentinos, había logrado una victoria clave en Avellaneda frente a Independiente. Actualmente ocupa la sexta posición y estaría clasificando a playoffs, pero la principal preocupación pasa por el descenso: Banfield se encuentra apenas a nueve puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan, que ocupan los lugares de riesgo en la tabla anual y de promedios.
Unión, en cambio, vive un presente muy distinto. Con 16 puntos, se ubica en lo más alto de la Zona A, aunque con Barracas Central y Estudiantes pisándole los talones con 15. El conjunto santafesino acumula cinco partidos sin perder, con un saldo de 11 puntos sobre 15 posibles. Además, llega con una racha de tres victorias consecutivas como visitante, derrotando a Instituto (4-0), Racing (3-2) y Gimnasia (3-1), lo que lo convierte en un rival muy peligroso fuera de Santa Fe.
El empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en la última jornada dejó cierto sabor agridulce, pero el nivel colectivo del equipo de Madelón lo mantiene como uno de los más sólidos del campeonato. Por eso, este duelo aparece como una prueba fundamental: el Taladro necesita puntos para escapar del fondo, mientras que el Tatengue quiere consolidarse en la cima.
Banfield vs. Unión: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Banfield vs. Unión: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: TNT Sports.
