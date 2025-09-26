Banfield vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo del sur bonaerense, dirigido por Pedro Troglio, atraviesa una campaña irregular pero aún se mantiene expectante en la tabla. Antes de la derrota con Argentinos, había logrado una victoria clave en Avellaneda frente a Independiente. Actualmente ocupa la sexta posición y estaría clasificando a playoffs, pero la principal preocupación pasa por el descenso: Banfield se encuentra apenas a nueve puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan, que ocupan los lugares de riesgo en la tabla anual y de promedios.