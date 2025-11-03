Qué necesita Boca ante River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Con su triunfo ante Estudiantes, el Xeneize quedó segundo en la tabla anual y solo necesita un empate frente a River para asegurar su regreso directo a la Copa Libertadores 2026.
Tras un semestre con altibajos, Boca encontró regularidad en el tramo final del Torneo Clausura 2025. Las victorias ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata le permitieron escalar al segundo puesto de la tabla anual, con 56 unidades, tres más que River, su inmediato perseguidor.
El pasado domingo, el Xeneize se impuso 2-1 sobre el Pincha con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, quien marcó de penal en tiempo de descuento. El triunfo lo dejó como líder de la Zona A con 23 puntos y muy bien posicionado para asegurar su regreso al certamen continental.
Qué necesita para volver a la Copa Libertadores
A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, Boca solo necesita sumar un punto más para clasificarse de manera directa a la Copa Libertadores 2026. Con un empate ante River en el Superclásico del próximo domingo, el conjunto azul y oro garantizaría su retorno a la competencia más importante del continente.
La tabla anual está liderada por Rosario Central con 65 puntos, seguido por Boca (56, +25), River (52, +19), Argentinos Juniors (51, +18) y Deportivo Riestra (51, +14). La diferencia de gol le da al Xeneize un margen de tranquilidad que prácticamente asegura su clasificación.
El regreso tras tres años de ausencia
De concretarse la clasificación, Boca volverá a la Copa Libertadores después de tres temporadas. El club no participó en la edición 2024 y, aunque accedió a la de 2025, fue eliminado en la Fase 2 tras caer por penales ante Alianza Lima.
El recuerdo más cercano de Boca en el certamen es la final de 2023, donde cayó frente a Fluminense en el Maracaná. Este nuevo regreso representaría una oportunidad de revancha y el inicio de una nueva etapa para un equipo que vuelve a reencontrarse con su identidad competitiva.
