Qué necesita Boca ante River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El regreso tras tres años de ausencia

De concretarse la clasificación, Boca volverá a la Copa Libertadores después de tres temporadas. El club no participó en la edición 2024 y, aunque accedió a la de 2025, fue eliminado en la Fase 2 tras caer por penales ante Alianza Lima.

El recuerdo más cercano de Boca en el certamen es la final de 2023, donde cayó frente a Fluminense en el Maracaná. Este nuevo regreso representaría una oportunidad de revancha y el inicio de una nueva etapa para un equipo que vuelve a reencontrarse con su identidad competitiva.