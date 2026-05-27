Cuáles son las cuatro selecciones que jugarán su primer Mundial en 2026 gracias al nuevo formato
El Mundial 2026 ampliará su formato a 48 equipos y permitirá el debut de distintas selecciones que buscan hacer historia.
El Mundial 2026 marcará un antes y un después con el nuevo formato de 48 equipos que permitirá el debut histórico de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Las selecciones lograron su clasificación tras destacadas campañas y buscarán dejar su huella en la máxima competencia internacional.
El cambio de formato de la Copa del Mundo, que pasará de 32 a 48 selecciones, abre la puerta a nuevas historias dentro del torneo más importante del fútbol internacional. Entre los beneficiados aparecen cuatro equipos que disputarán su primer Mundial: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Cada uno de estos seleccionados logró la clasificación tras destacadas campañas en sus respectivas confederaciones, mostrando crecimiento futbolístico y consolidación de sus proyectos deportivos.
Cabo Verde y Curazao rumbo al Mundial 2026
Cabo Verde consiguió una clasificación histórica tras dominar el Grupo D de la fase africana bajo la conducción de Bubista. Los Tiburones Azules cerraron su participación con siete victorias, dos empates y apenas una derrota, justamente ante Camerún por 4-1. El equipo africano mostró una gran fortaleza como local, con cuatro triunfos y un empate sin recibir goles en su estadio. El delantero Dailon Livramento fue clave al marcar cuatro tantos en ocho partidos, cifra que lo posicionó como máximo goleador de su grupo.
Curazao, dirigido por Dick Advocaat, también selló su primera clasificación tras imponerse en el Grupo B de la tercera ronda de la Concacaf. La Ola Azul terminó invicta en los diez encuentros disputados, destacándose goleadas como el 7-0 ante Bermudas y el 4-0 frente a Santa Lucía. El conjunto caribeño llega al Mundial 2026 con figuras como Tahith Chong, Kenji Gorré y los hermanos Bacuna, además del aporte goleador de Gervane Kastaneer, quien convirtió cinco tantos en seis partidos.
Jordania y Uzbekistán hacen historia en el Mundial 2026
Jordania logró su primera clasificación mundialista tras una campaña de menor a mayor en Asia. Luego de un inicio irregular, el equipo dirigido por Jamal Sellami encadenó cuatro triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 7-0 ante Pakistán. El tridente ofensivo compuesto por Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan resultó determinante para alcanzar la segunda posición del Grupo B en la tercera ronda de la AFC. Olwan fue el máximo goleador del equipo con nueve tantos en trece partidos.
Uzbekistán, con Fabio Cannavaro como entrenador desde octubre de 2025, también consiguió una clasificación histórica tras finalizar segundo en el Grupo A de la tercera ronda asiática. El equipo registró seis victorias, tres empates y una derrota, superando a selecciones de peso como Emiratos Árabes Unidos y Catar. El delantero Eldor Shomurodov, con cinco goles en quince encuentros, fue una de las referencias ofensivas de un plantel que también cuenta con el defensor del Manchester City Abdukodir Khusanov como una de sus figuras destacadas.
El Mundial 2026 ofrecerá así la posibilidad de ver nuevas selecciones en escena, en una edición que promete ampliar la competitividad y sumar protagonistas inéditos en la historia del fútbol internacional.
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