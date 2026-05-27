Cuáles son las cuatro selecciones que jugarán su primer Mundial en 2026 gracias al nuevo formato

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Jordania y Uzbekistán hacen historia en el Mundial 2026

Jordania logró su primera clasificación mundialista tras una campaña de menor a mayor en Asia. Luego de un inicio irregular, el equipo dirigido por Jamal Sellami encadenó cuatro triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 7-0 ante Pakistán. El tridente ofensivo compuesto por Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan resultó determinante para alcanzar la segunda posición del Grupo B en la tercera ronda de la AFC. Olwan fue el máximo goleador del equipo con nueve tantos en trece partidos.

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Uzbekistán, con Fabio Cannavaro como entrenador desde octubre de 2025, también consiguió una clasificación histórica tras finalizar segundo en el Grupo A de la tercera ronda asiática. El equipo registró seis victorias, tres empates y una derrota, superando a selecciones de peso como Emiratos Árabes Unidos y Catar. El delantero Eldor Shomurodov, con cinco goles en quince encuentros, fue una de las referencias ofensivas de un plantel que también cuenta con el defensor del Manchester City Abdukodir Khusanov como una de sus figuras destacadas.

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El Mundial 2026 ofrecerá así la posibilidad de ver nuevas selecciones en escena, en una edición que promete ampliar la competitividad y sumar protagonistas inéditos en la historia del fútbol internacional.