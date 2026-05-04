Lucas Blondel anticipó un duelo especial ante Boca por el Torneo Apertura: qué dijo
El lateral de Huracán, cuyo pase pertenece al Xeneize, habló sobre el cruce de octavos y dejó en claro que su foco está en avanzar con el Globo.
El cruce entre Huracán y Boca por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha, y uno de los protagonistas que tomó la palabra fue Lucas Blondel. El lateral derecho, actualmente en el Globo pero con contrato ligado al club de la Ribera, se refirió al partido que se disputará en la Bombonera y dejó definiciones claras sobre lo que representa este enfrentamiento en lo personal.
Luego de la clasificación conseguida por Huracán tras su presentación ante Racing, Blondel no esquivó el tema y habló con serenidad sobre lo que será su regreso al estadio xeneize. “No es una revancha, porque sigo perteneciendo al club. Siempre voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí”, afirmó, marcando distancia con cualquier interpretación de cuentas pendientes o deseos de reivindicación.
El defensor atraviesa un buen presente en el conjunto de Parque Patricios y se consolidó como una pieza importante dentro del equipo. En ese sentido, dejó en claro que su compromiso está puesto en el objetivo inmediato de su actual club. “Nosotros iremos con nuestras armas a intentar hacer lo mejor y pasar de fase. Hoy me debo a Huracán e intentaremos pasar”, aseguró, dejando en evidencia su enfoque competitivo.
Más allá de lo emocional, Blondel también analizó el contexto del partido y destacó el escenario en el que se jugará. “Es un partido lindo, siempre es lindo jugar en esa cancha porque la gente se hace sentir”, expresó, en referencia al clima que suele generarse en la Bombonera, un factor que podría influir en el desarrollo del encuentro.
El duelo tendrá otros condimentos adicionales. Uno de ellos será el regreso de Diego Martínez al estadio donde supo dirigir. El actual entrenador de Huracán también se refirió al enfrentamiento y anticipó un compromiso cargado de significado. “Será especial para todos nosotros, con las ilusiones de poder obtener un buen resultado y de pasar de fase”, señaló.
Martínez, que tuvo un paso reciente por el banco de Boca, valoró el proceso que viene atravesando con su equipo y remarcó la identidad construida en los últimos meses. “Fueron 9 o 10 meses donde trabajamos bien, pudimos darle al equipo una identidad. Trataremos de ir a jugar con la misma personalidad que los muchachos jugaron en cancha de Racing”, agregó.
El enfrentamiento entre el Xeneize y el Globo promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, no solo por lo que está en juego, sino también por las historias cruzadas entre sus protagonistas. Con Blondel como uno de los focos principales, el partido se perfila como un choque cargado de matices, donde lo emocional y lo deportivo se entrelazan en busca de un lugar en la siguiente instancia.
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