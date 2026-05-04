Lucas Blondel anticipó un duelo especial ante Boca por el Torneo Apertura: qué dijo

El duelo tendrá otros condimentos adicionales. Uno de ellos será el regreso de Diego Martínez al estadio donde supo dirigir. El actual entrenador de Huracán también se refirió al enfrentamiento y anticipó un compromiso cargado de significado. “Será especial para todos nosotros, con las ilusiones de poder obtener un buen resultado y de pasar de fase”, señaló.

diego martinez

Martínez, que tuvo un paso reciente por el banco de Boca, valoró el proceso que viene atravesando con su equipo y remarcó la identidad construida en los últimos meses. “Fueron 9 o 10 meses donde trabajamos bien, pudimos darle al equipo una identidad. Trataremos de ir a jugar con la misma personalidad que los muchachos jugaron en cancha de Racing”, agregó.

El enfrentamiento entre el Xeneize y el Globo promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, no solo por lo que está en juego, sino también por las historias cruzadas entre sus protagonistas. Con Blondel como uno de los focos principales, el partido se perfila como un choque cargado de matices, donde lo emocional y lo deportivo se entrelazan en busca de un lugar en la siguiente instancia.