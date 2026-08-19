Por qué no juega Thiago Almada en el duelo entre River e Independiente Santa Fe

River atraviesa una jornada clave en su calendario internacional. Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Eduardo Coudet desembarca en el Estadio El Campín para medirse contra Independiente Santa Fe. Sin embargo, la gran novedad de la jornada pasó por la alineación confirmada en la previa, donde destaca la ausencia de Thiago Almada en el once inicial.