Por qué no juega Thiago Almada en el duelo entre River e Independiente Santa Fe
El mediocampista de la Selección Argentina esperará su turno en el banco de suplentes durante el duelo de ida de los octavos de final en Bogotá.
River atraviesa una jornada clave en su calendario internacional. Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Eduardo Coudet desembarca en el Estadio El Campín para medirse contra Independiente Santa Fe. Sin embargo, la gran novedad de la jornada pasó por la alineación confirmada en la previa, donde destaca la ausencia de Thiago Almada en el once inicial.
Luego de exhibir pasajes ilusionantes durante su reciente presentación frente a Argentinos Juniors en el ámbito local, el volante ofensivo no estará desde el arranque en tierras colombianas. Lejos de responder a un ajuste de esquema o a una desaprobación táctica, la postura del cuerpo técnico responde estrictamente al plano físico y a la gestión de las cargas.
En Núñez impera la cautela. El futbolista completó más de 80 minutos el pasado fin de semana ante el Bicho, tras haberse sumado al plantel hace apenas unos días y sin contar con el respaldo de una pretemporada completa. Con la exigencia de la altura bogotana y un calendario apretado, el cuerpo técnico prefirió no forzar la máquina para evitar contratiempos musculares que condicionen su presencia en el mediano plazo.
De esta manera, el volante de la Selección Argentina figurará entre las alternativas del banco de suplentes, listo para ingresar si las circunstancias del juego así lo requieren. Su lugar en el armado principal lo ocupará Tomás Galván, quien conoce la dinámica del mediocampo y ofrece mayores garantías de ritmo en esta clase de compromisos.
La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
Para afrontar el primer choque del cruce continental, Coudet mandará a la cancha a Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.
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