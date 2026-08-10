Barcelona tiene un Plan B por Julián Álvarez: otro campeón del mundo con Argentina
El conjunto catalán mantiene al delantero del Atlético de Madrid como su principal objetivo, pero ya tendría una alternativa en caso de no poderlo concretar.
En medio de las negociaciones por Julián Álvarez, Barcelona ya analiza distintas alternativas para reforzar su ataque. Si el Atlético de Madrid mantiene su postura y no acepta desprenderse del delantero argentino, el club catalán tendría apuntado a Lautaro Martínez como una de las principales opciones.
Según informó Sport, el delantero del Inter de Milán aparece en el radar del Barcelona y también sería del gusto del entrenador Hansi Flick, que busca sumar un centrodelantero para afrontar la próxima temporada. La necesidad del conjunto español se incrementó después de la salida de Robert Lewandowski, quien continuará su carrera en la MLS, y ante la posible partida de Ferran Torres al PSG. En ese contexto, la dirigencia considera prioritario incorporar un atacante de jerarquía.
Lautaro, una operación millonaria
La principal dificultad para Barcelona sería económica. Lautaro Martínez tiene contrato con Inter hasta mediados de 2029 y la institución italiana no tendría intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el valor de una eventual transferencia del delantero argentino rondaría los 120 millones de euros, una cifra que representaría un enorme esfuerzo económico para el conjunto catalán.
Además, el Toro es una pieza fundamental para Inter y viene de otra temporada con números importantes. Disputó 41 partidos, marcó 21 goles y aportó seis asistencias, pese a haber atravesado algunos inconvenientes físicos.
Julián Álvarez sigue siendo la prioridad de Barcelona
Más allá de la aparición de Lautaro, Julián Álvarez continúa siendo el principal objetivo del Barcelona para reforzar el ataque. El problema es que el Atlético de Madrid no tiene como prioridad desprenderse del delantero argentino y la negociación se presenta compleja. Ante ese escenario, el conjunto catalán comenzó a evaluar alternativas y el nombre de Lautaro aparece como una opción de máximo nivel.
De esta manera, el equipo culé podría protagonizar una disputa por uno de los dos grandes goleadores de la Selección argentina. Julián es el Plan A y Lautaro, una alternativa de lujo si la primera opción no prospera.
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