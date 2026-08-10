Barcelona tiene un Plan B por Julián Álvarez: otro campeón del mundo con Argentina

Según informó Sport, el delantero del Inter de Milán aparece en el radar del Barcelona y también sería del gusto del entrenador Hansi Flick, que busca sumar un centrodelantero para afrontar la próxima temporada. La necesidad del conjunto español se incrementó después de la salida de Robert Lewandowski, quien continuará su carrera en la MLS, y ante la posible partida de Ferran Torres al PSG. En ese contexto, la dirigencia considera prioritario incorporar un atacante de jerarquía.