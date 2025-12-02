Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid y se afianza en la cima de LaLiga
El líder logró ampliar su ventaja frente a un Colchonero que venía en alza y que pretendía alcanzarlo si lograba un triunfo en el Camp Nou.
Barcelona se impuso 3-1 este martes ante Atlético Madrid en el Camp Nou en un partido que, aunque corresponde a la fecha 19 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España 2026, a disputarse en Arabia Saudita.
El encuentro llegaba en un momento crucial para el torneo: el conjunto blaugrana, único líder, estaba obligado a sumar para no abrirle la puerta a Real Madrid o Villarreal, que vienen pisándole los talones; mientras que el Atleti podía igualarlo en la cima si lograbaimponerse fuera de casa.
Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegaban a esta cita después de un triunfo reparador frente a Alavés, resultado que les permitió retomar confianza tras una semana complicada en el plano internacional. La caída contundente ante Chelsea en Champions y el empate anterior contra Brujas habían generado dudas sobre su rendimiento en Europa, pero en el torneo local el equipo volvió a mostrar solidez. Ahora con cinco victorias consecutivas desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el Barça se mantiene firme.
Atlético, por su parte, arribaba a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: había perdido solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. La presencia de Julián Álvarez, en un nivel altísimo desde su llegada, se volvió un factor determinante en esta levantada. Si lograba sumar de a tres, el Colchonero iba a alcanzar a su rival en la tabla, pero no puedo reforzar su candidatura en la lucha por el título.
Los goles de Barcelona vs. Atlético de Madrid
Barcelona vs. Atlético Madrid: formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julián Álvarez y Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético Madrid: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Camp Nou.
- Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
- VAR: Javier Iglesias Villanueva.
- TV: DSports.
