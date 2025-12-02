Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid y se afianza en la cima de LaLiga

Atlético, por su parte, arribaba a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: había perdido solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. La presencia de Julián Álvarez, en un nivel altísimo desde su llegada, se volvió un factor determinante en esta levantada. Si lograba sumar de a tres, el Colchonero iba a alcanzar a su rival en la tabla, pero no puedo reforzar su candidatura en la lucha por el título.