MinutoUno

Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid y se afianza en la cima de LaLiga

Deportes

El líder logró ampliar su ventaja frente a un Colchonero que venía en alza y que pretendía alcanzarlo si lograba un triunfo en el Camp Nou.

Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid y se afianza en la cima de LaLiga

Barcelona se impuso 3-1 este martes ante Atlético Madrid en el Camp Nou en un partido que, aunque corresponde a la fecha 19 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España 2026, a disputarse en Arabia Saudita.

El encuentro llegaba en un momento crucial para el torneo: el conjunto blaugrana, único líder, estaba obligado a sumar para no abrirle la puerta a Real Madrid o Villarreal, que vienen pisándole los talones; mientras que el Atleti podía igualarlo en la cima si lograbaimponerse fuera de casa.

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegaban a esta cita después de un triunfo reparador frente a Alavés, resultado que les permitió retomar confianza tras una semana complicada en el plano internacional. La caída contundente ante Chelsea en Champions y el empate anterior contra Brujas habían generado dudas sobre su rendimiento en Europa, pero en el torneo local el equipo volvió a mostrar solidez. Ahora con cinco victorias consecutivas desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el Barça se mantiene firme.

Atlético, por su parte, arribaba a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: había perdido solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. La presencia de Julián Álvarez, en un nivel altísimo desde su llegada, se volvió un factor determinante en esta levantada. Si lograba sumar de a tres, el Colchonero iba a alcanzar a su rival en la tabla, pero no puedo reforzar su candidatura en la lucha por el título.

Los goles de Barcelona vs. Atlético de Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1995952865727098930&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1995954301328306184&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1995969730125906379&partner=&hide_thread=false

Barcelona vs. Atlético Madrid: formaciones

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Hans-Dieter Flick.
  • Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julián Álvarez y Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Barcelona vs. Atlético Madrid: otros datos

  • Hora: 17:00.
  • Estadio: Camp Nou.
  • Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
  • VAR: Javier Iglesias Villanueva.
  • TV: DSports.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas