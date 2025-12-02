Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid

Atlético, por su parte, arribará a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: perdió solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. Si logra sumar de a tres, el Colchonero alcanzará a su rival en la tabla y reforzará su candidatura en la lucha por el título.