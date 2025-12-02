Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid
En un partido que, aunque corresponde a la fecha 19 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España 2026, Barcelona y Atlético Madrid se medirán este martes a las 17 en el Camp Nou. El conjunto blaugrana, hoy único líder, está obligado a sumar para no abrirle la puerta a Real Madrid o Villarreal; mientras que el Atleti podría igualarlo en la cima.
Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegan a esta cita después de un triunfo reparador frente a Alavés, resultado que les permitió retomar confianza tras una semana complicada en el plano internacional. La caída contundente ante Chelsea en Champions y el empate anterior contra Brujas habían generado dudas sobre su rendimiento en Europa, pero en el torneo local el equipo volvió a mostrar solidez. Con cuatro victorias consecutivas desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid, se mantiene firme.
Atlético, por su parte, arribará a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: perdió solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. Si logra sumar de a tres, el Colchonero alcanzará a su rival en la tabla y reforzará su candidatura en la lucha por el título.
El duelo en el Camp Nou promete intensidad, tensión y objetivos bien definidos: el local necesita sostener su cima; la visita busca confirmarse como contendiente directo. Y en una Liga tan ajustada como la actual, un solo partido puede alterar todas las perspectivas rumbo al 2026.
Barcelona vs. Atlético Madrid: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julián Álvarez y Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación DirecTV GO.
