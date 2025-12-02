Auto nuevo para Franco Colapinto en 2026: Alpine confirmó cuándo presentará el A526
La escudería francesa difundió el día y la hora en que presentará el A526, el monoplaza que conducirán el argentino y Pierre Gasly en un año marcado por el cambio reglamentario y el estreno del motor Mercedes.
La Fórmula 1 transita la recta final de 2025, pero Alpine ya trabaja de lleno en el nuevo ciclo técnico que comenzará el próximo año. La escudería francesa anunció que el 23 de enero será la presentación oficial del A526, el monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en una temporada marcada por el cambio reglamentario y el estreno del motor Mercedes.
El evento se realizará en Barcelona, a las 12.30 (17.30 hora argentina), y marcará el lanzamiento formal del proyecto 2026.
Según informó Alpine, Colapinto y Gasly estarán presentes junto a la dirección del equipo y los socios principales en el acto de presentación. El A526 debutará en pista pocos días después, entre el 26 y el 30 de enero, durante una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, instancia clave para comenzar a trabajar en la adaptación al nuevo paquete aerodinámico y mecánico. Luego llegará el turno de las clásicas pruebas oficiales en Bahréin, que se desarrollarán en dos tandas: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El estreno del campeonato tendrá lugar el 8 de marzo, en Australia.
El clima interno en Alpine cambió notablemente en las últimas semanas. En el GP de Qatar surgieron informaciones que señalaron que Mercedes sería el único fabricante con su unidad de potencia 2026 desarrollada en tiempo y forma. La revelación fue realizada por Marcin Budkowski, exdirector del equipo, quien también apuntó que otros motores enfrentarían demoras importantes.
Según esos trascendidos, Honda (que trabajará con Aston Martin) no llegaría con los plazos previstos a Barcelona; Audi, asociado a Sauber, también ajusta detalles contrarreloj; Ferrari debió rediseñar pistones por fallas de material; y Red Bull Powertrains–Ford continúa con problemas en el desarrollo.
Aston Martin salió rápidamente a desmentir cualquier retraso, pero los comentarios desde la pista refuerzan la confianza sobre la solución alemana: pilotos como George Russell vienen destacando desde hace meses la fiabilidad y el rendimiento del motor Mercedes, que también impulsará a McLaren, Williams y Alpine.
El cambio de proveedor de motores implica un giro profundo para el equipo francés después de un 2025 muy complejo con el A525, considerado uno de los autos menos competitivos de la parrilla. La llegada del motor Mercedes, junto con su caja y suspensión, abre una perspectiva completamente distinta para Colapinto, que afrontará su segundo año en la Fórmula 1 con un panorama más alentador.
La temporada 2026 será una bisagra para la categoría: autos y neumáticos más pequeños, aerodinámica modificada y unidades de potencia divididas en un 50% de combustión y 50% de energía eléctrica. El salto técnico impide sacar conclusiones definitivas hasta que los autos rueden en Barcelona y, luego, en la pretemporada de Bahréin. Recién entonces se empezará a revelar cuán competitivo puede ser el proyecto Alpine–Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario