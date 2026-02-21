¿Lionel Messi vuelve al Barcelona? Los serios planes de un candidato a la presidencia del club

messi candidato barcelona fc Víctor Font presentó su plan para el retorno de Lionel Messi al Barcelona.

“Hace ya más de un año que se le ha hecho llegar el plan al mejor jugador de la historia para que regrese al club y se vincule de forma vitalicia”, agregó, afirmando que la eventual revinculación del astro argentino tendría “tres patas”.

En primer lugar y “si Messi lo desea, (que) tengamos la oportunidad de verlo vestido de blaugrana y en el terreno de juego de nuevo”; la segunda pata es convertir al jugador en “presidente de honor del club”, y la tercera es aprovechar su regreso para potenciar vínculos comerciales, porque “el Barça y Messi son dos de los nombres más grandes de todo el planeta”, afirmó.

“La posibilidad de unir estos nombres es única para las dos partes, ya que se pueden impulsar nuevas alianzas comerciales y nuevas líneas de negocio. Durante su etapa en el primer equipo se estima que Messi generó alrededor de un 20% de los ingresos del club. Eso evidencia la gran trascendencia e impacto que tiene una leyenda como él”, completó Font para ilusionar la hinchada culé y a los no pocos argentinos que quieren ver a su ídolo vistiendo nuevamente la camiseta azulgrana.