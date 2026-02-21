¿Lionel Messi vuelve al Barcelona? Los serios planes de un candidato a la presidencia del club
El 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones en esa institución y el principal candidato de la oposición ilusionó con un posible retorno del astro argentino.
El proceso electoral para reelegir o elegir nuevo presidente del FC Barcelona está en marcha oficialmente desde el 9 de febrero y desembocará en las elecciones que se desarrollarán el domingo 15 de marzo.
Entre los candidatos aparecen el actual presidente de la institución catalana, Joan Laporta; Xavier Vilajoana, quien promete el fichaje del delantero inglés Harry Kane, actualmente en el Bayern Múnich; el economista Marc Ciria, y el empresario Víctor Font, líder de 'Sí al Futur', principal referente de la oposición a Laporta.
En efecto, Font es quien cuenta con las mayores posibilidades de reemplazar a Laporta, que preside el club desde 2021, con una propuesta en particular: el retorno de Lionel Messi al lugar que lo vio nacer como jugador profesional y donde es un ídolo indiscutido.
El candidato presentó este sábado sus propuestas para el club y, entre ellas, la de recuperar la relación entre el club culé y el rosarino, quien se marchó de la entidad rumbo al PSG, con la asunción del actual presidente.
El único impedimento para que Messi regrese a Cataluña “se llama Joan Laporta” y “profesionalizar el Barça significa que nunca más ninguna leyenda se tenga que ir por la puerta de atrás por culpa de la incompetencia de los gestores”, dijo Font, entusiasmando a propios y ajenos.
“Hace ya más de un año que se le ha hecho llegar el plan al mejor jugador de la historia para que regrese al club y se vincule de forma vitalicia”, agregó, afirmando que la eventual revinculación del astro argentino tendría “tres patas”.
En primer lugar y “si Messi lo desea, (que) tengamos la oportunidad de verlo vestido de blaugrana y en el terreno de juego de nuevo”; la segunda pata es convertir al jugador en “presidente de honor del club”, y la tercera es aprovechar su regreso para potenciar vínculos comerciales, porque “el Barça y Messi son dos de los nombres más grandes de todo el planeta”, afirmó.
“La posibilidad de unir estos nombres es única para las dos partes, ya que se pueden impulsar nuevas alianzas comerciales y nuevas líneas de negocio. Durante su etapa en el primer equipo se estima que Messi generó alrededor de un 20% de los ingresos del club. Eso evidencia la gran trascendencia e impacto que tiene una leyenda como él”, completó Font para ilusionar la hinchada culé y a los no pocos argentinos que quieren ver a su ídolo vistiendo nuevamente la camiseta azulgrana.
