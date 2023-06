Barcelona tiene el OK de La Liga para el regreso de Lionel Messi: los detalles

Sin embargo, Messi pretende resolver su futuro lo más pronto posible y ese plazo no coincide con las urgencias del equipo español. El flamante campeón de LaLiga ya resolvió una parte del problema que era la aprobación del plan de viabilidad que presentó para regularizar sus finanzas.

Este avance, no obstante, no le permite a Laporta poder realizar una oferta concreta a Messi ya que dependen de las posibles salidas de un plantel que todavía no fue licenciado. Ante este panorama, el capitán de la Albiceleste, quien según su padre no está bien anímicamente por la situación, no esperaría al club catalán más allá de esta semana.