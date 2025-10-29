El plantel de Boca se reunió tras el triunfo ante Barracas Central: los tres que estuvieron ausentes
Juan Barinaga compartió una foto grupal de la cena del plantel xeneize, en la que participaron casi todos los futbolistas.
El ambiente en Boca volvió a ser de calma y optimismo luego de la victoria frente a Barracas Central, un resultado que le permitió al equipo escalar posiciones en la Tabla Anual y volver a la zona de clasificación a la Copa Libertadores. En ese marco de buen ánimo, los futbolistas aprovecharon la jornada libre para compartir una cena fuera del predio, en un encuentro que reforzó la unión del grupo.
La imagen fue publicada por Juan Barinaga en su cuenta de Instagram y muestra a gran parte del plantel disfrutando de un momento distendido, con sonrisas y camaradería. La foto rápidamente se viralizó entre los hinchas, que celebraron el gesto de unión en una etapa clave del semestre. Si bien no estuvieron todos los jugadores, la ausencia de tres de ellos tuvo explicaciones lógicas y conocidas dentro del entorno del club.
El primero fue Rodrigo Battaglia, quien continúa recuperándose de una lesión muscular en el sóleo derecho. El mediocampista, pieza importante en el esquema de Claudio Úbeda, mantiene su rehabilitación bajo control del cuerpo médico y se espera que regrese en las próximas semanas. También faltó Brian Aguirre, que arrastra una sobrecarga física y aprovechó el descanso para recuperarse completamente. El tercer ausente fue Cristian Lema, quien entrena de manera diferenciada mientras define su futuro deportivo.
Más allá de estas ausencias, el espíritu del encuentro fue positivo. En los últimos tiempos, Boca ha consolidado una costumbre de realizar este tipo de reuniones, generalmente organizadas por Leandro Paredes, uno de los referentes del vestuario. La idea es fortalecer el vínculo entre los futbolistas en un entorno relajado, lejos de la exigencia diaria y de las presiones de la competencia.
Lo que se le viene a Boca en el Torneo Clausura 2025
El clima que se respira en el equipo parece haber mejorado notablemente. Luego de un tramo irregular, la victoria ante Barracas Central renovó la confianza y el grupo busca mantener esa energía de cara a los próximos compromisos. El objetivo es claro: cerrar el Torneo Clausura en los puestos de privilegio y asegurar la clasificación a la Libertadores 2026.
El Xeneize visitará este domingo a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, en un duelo clave para sostener el segundo puesto en la tabla anual. Una semana después, llegará el momento del Superclásico en La Bombonera, un partido que puede marcar el rumbo final del semestre. Por eso, el buen clima y la unión del grupo fuera de la cancha son señales alentadoras en la previa de un cierre de temporada cargado de desafíos.
