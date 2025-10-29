El plantel de Boca se reunió tras el triunfo ante Barracas Central: los tres que estuvieron ausentes

El Xeneize visitará este domingo a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, en un duelo clave para sostener el segundo puesto en la tabla anual. Una semana después, llegará el momento del Superclásico en La Bombonera, un partido que puede marcar el rumbo final del semestre. Por eso, el buen clima y la unión del grupo fuera de la cancha son señales alentadoras en la previa de un cierre de temporada cargado de desafíos.

