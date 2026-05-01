Barracas Central vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del lado visitante, Banfield llega sin objetivos deportivos en el torneo. Con 15 puntos y fuera de la pelea por la clasificación, el equipo dirigido por Pedro Troglio buscará cerrar su participación con una buena imagen. Sin embargo, su rendimiento reciente no ha sido el mejor, con derrotas ante Argentinos Juniors y Lanús, además de empates que terminaron de diluir sus chances.

A pesar de no tener presión en la tabla, el Taladro intentará complicar a un rival que se juega todo. En este tipo de partidos, la motivación puede equilibrar las diferencias y generar un desarrollo imprevisible. Con la fase regular llegando a su fin, cada punto adquiere un valor determinante. Para el local, el desafío es claro: ganar y evitar cálculos. La oportunidad está en sus manos y el margen de error es prácticamente nulo.

pedro troglio

Barracas Central vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua .

Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. . Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Barracas Central vs. Banfield: otros datos

Hora: 14.00.

14.00. Estadio: Claudio Tapia.

Claudio Tapia. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: TNT Sports Premium.