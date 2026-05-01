Franco Colapinto mostró ritmo en Miami: quedó a un paso del top 10 en la única práctica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050267243045355594&partner=&hide_thread=false Charles Leclerc sets the pace in Miami practice, ahead of Max Verstappen and Oscar Piastri!



Meanwhile, Mercedes finished the session in P5 and P6 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/R5fqo40r1y — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

El desarrollo de la práctica también mostró distintas estrategias entre los equipos. Mientras algunas escuderías apostaron por probar compuestos medios y blandos desde el inicio, Alpine priorizó el trabajo con neumáticos duros en gran parte de la sesión, enfocándose en entender el comportamiento del auto en condiciones de carrera.

Otro dato relevante fue la aparición de pilotos y equipos que alternaron el liderazgo en diferentes momentos. Lando Norris y Kimi Antonelli, por ejemplo, llegaron a ocupar la cima de la tabla en distintos tramos, lo que refleja la competitividad general del campeonato.

colapinto alpine miami 5

Con este panorama, el enfoque ahora se traslada a la clasificación Sprint, que se disputará este mismo viernes y definirá la grilla para la carrera corta del sábado. Será una instancia clave, ya que no habrá más sesiones de práctica, lo que obliga a los equipos a ajustar rápidamente sus configuraciones.

Para Colapinto, el objetivo será dar un paso más y meterse en la pelea directa por los puntos. La cercanía con el top 10 en la práctica y el buen ritmo mostrado invitan al optimismo en un circuito que exige precisión y adaptación constante. El fin de semana recién comienza, pero el argentino ya dejó una señal positiva en su regreso a la actividad. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a las sesiones competitivas.

Los números de Colapinto en la única práctica libre del fin de semana

M1-Franco Colapinto

Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30

13:00 a 14:30 Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

Así están las posiciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1

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