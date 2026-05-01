Franco Colapinto mostró ritmo en Miami: quedó a un paso del top 10 en la única práctica
El piloto argentino tuvo un sólido desempeño en la FP1 del Gran Premio de Miami, finalizó 11° y dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación Sprint.
La actividad oficial de la Fórmula 1 volvió a ponerse en marcha en Estados Unidos con la única práctica libre del Gran Premio de Miami, una sesión clave en un fin de semana con formato sprint. Allí, Franco Colapinto cumplió una actuación consistente y terminó en el puesto 11, quedando muy cerca de meterse entre los diez mejores.
El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:31.015 en una tanda que tuvo múltiples matices y en la que fue de menor a mayor. Incluso, en los minutos finales, el argentino venía mejorando sus parciales, pero decidió abortar la vuelta en el último sector, lo que le impidió escalar algunas posiciones más en la clasificación.
En lo más alto de la tabla apareció Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con su Ferrari (1:29.310), seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri. La sesión dejó en claro que habrá paridad en la lucha por los primeros lugares, con varias escuderías mostrando competitividad.
Durante los 90 minutos de actividad en el circuito callejero montado en torno al Hard Rock Stadium, Colapinto trabajó especialmente en tandas largas con neumáticos duros, donde evidenció un ritmo constante. Sus tiempos en ese tramo oscilaron en el rango de 1:34 bajos, lo que indica una buena gestión del auto con carga de combustible.
A medida que avanzó la sesión, el argentino comenzó a buscar vueltas más rápidas y logró ubicarse momentáneamente dentro del top 10, incluso superando a su compañero Pierre Gasly en algunos pasajes. Sin embargo, en el cierre, el francés logró una mejor vuelta y finalizó en el octavo lugar, con una diferencia de 0.428 segundos respecto a Colapinto.
El desarrollo de la práctica también mostró distintas estrategias entre los equipos. Mientras algunas escuderías apostaron por probar compuestos medios y blandos desde el inicio, Alpine priorizó el trabajo con neumáticos duros en gran parte de la sesión, enfocándose en entender el comportamiento del auto en condiciones de carrera.
Otro dato relevante fue la aparición de pilotos y equipos que alternaron el liderazgo en diferentes momentos. Lando Norris y Kimi Antonelli, por ejemplo, llegaron a ocupar la cima de la tabla en distintos tramos, lo que refleja la competitividad general del campeonato.
Con este panorama, el enfoque ahora se traslada a la clasificación Sprint, que se disputará este mismo viernes y definirá la grilla para la carrera corta del sábado. Será una instancia clave, ya que no habrá más sesiones de práctica, lo que obliga a los equipos a ajustar rápidamente sus configuraciones.
Para Colapinto, el objetivo será dar un paso más y meterse en la pelea directa por los puntos. La cercanía con el top 10 en la práctica y el buen ritmo mostrado invitan al optimismo en un circuito que exige precisión y adaptación constante. El fin de semana recién comienza, pero el argentino ya dejó una señal positiva en su regreso a la actividad. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a las sesiones competitivas.
Los números de Colapinto en la única práctica libre del fin de semana
Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
Así están las posiciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1
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