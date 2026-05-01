Netflix películas: la comedia romántica más vista de los últimos tiempos en la plataforma
Este film se estrenó en el 2023 y tiene la participación estelar de Álvaro Cervantes. Su historia de drama, comedia y romance la convirtió en una de las más elegidas de la plataforma. Descubrí de qué trata.
“Eres tú” es una comedia romántica que logró destacarse en el catálogo de Netflix por su mezcla de humor, romance y drama. Con Álvaro Cervantes en el rol principal y la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, la historia se consolidó en la plataforma y es una de las más elegidas para maratonear.
Este film, que además tiene la participación de Silvia Alonso, se estrenó en Netflix el 3 de marzo de 2023 y tiene una duración aproximada de entre 95 y 98 minutos. Su éxito en la plataforma deja en claro como las producciones españolas vienen pisando fuerte y haciéndose un lugar en los principales canales de streaming desde hace algunos años.
De qué trata "Eres tú"
La película gira en torno a Javier, un hombre que descubre que tiene una capacidad especial: puede anticipar el futuro de una relación amorosa simplemente al besar a alguien por primera vez. Este “don”, lejos de ayudarlo, termina condicionando su vida sentimental y generándole inseguridades a la hora de vincularse.
Su historia cambia cuando aparece Lucía, una chica que despierta en él una conexión diferente, pero que ya está en una relación con su mejor amigo. A partir de ahí, la trama se centra en el conflicto emocional que atraviesan los personajes, donde se mezclan los sentimientos, la amistad y las decisiones difíciles que ponen a prueba la lealtad y el amor.
Reparto de "Eres tú"
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
Tráiler de "Eres tú"
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