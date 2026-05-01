Netflix películas: la comedia romántica más vista de los últimos tiempos en la plataforma

Su historia cambia cuando aparece Lucía, una chica que despierta en él una conexión diferente, pero que ya está en una relación con su mejor amigo. A partir de ahí, la trama se centra en el conflicto emocional que atraviesan los personajes, donde se mezclan los sentimientos, la amistad y las decisiones difíciles que ponen a prueba la lealtad y el amor.