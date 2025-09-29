Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Guapo y el Pirata se miden este lunes en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la Zona A del Torneo Clausura: todos los detalles del encuentro.
Barracas Central recibirá este lunes a Belgrano en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la Zona A del Torneo Clausura. El Guapo busca recuperarse tras la caída con Sarmiento y alcanzar la cima, mientras que el Pirata intentará mantener el envión luego de golear a Newell’s y seguir en puestos de playoffs.
El equipo de Rubén Darío Insúa viene de una dura derrota como local ante Sarmiento, que lucha por no descender. A pesar del traspié, suma 15 puntos y se ubica como escolta de Unión en la Zona A. Un triunfo le permitiría quedar en lo más alto de la tabla y asegurarse la ventaja de localía en un eventual cruce de octavos de final.
Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, se reencontró con la victoria tras golear 3-0 a Newell’s en Córdoba, cortando una racha de cuatro partidos sin ganar. Además, eliminó nuevamente a la Lepra en la Copa Argentina y jugará semifinales frente a Argentinos Juniors. En el Clausura marcha séptimo con 12 puntos, igualado con Huracán, por lo que necesita sumar para no quedar afuera de los playoffs.
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Belgrano
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
- Hora: 15:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
