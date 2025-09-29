Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Rubén Darío Insúa viene de una dura derrota como local ante Sarmiento, que lucha por no descender. A pesar del traspié, suma 15 puntos y se ubica como escolta de Unión en la Zona A. Un triunfo le permitiría quedar en lo más alto de la tabla y asegurarse la ventaja de localía en un eventual cruce de octavos de final.