Barracas Central vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Guapo" viene de empatar con Sarmiento y buscará una victoria frente a Estudiantes para soñar con la clasificación a los octavos de final.
Barracas Central recibe a Estudiantes (RC) este domingo, desde las 21.30, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR.
El "Guapo" viene de empatar 1-1 frente a Sarmiento en Junín y buscará volver al triunfo ante su gente para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo dirigido por Damián Ayude, que encadena tres partidos sin derrotas, intentará aprovechar la localía en la recta final de la fase regular, cuando restan tres jornadas para definir a los clasificados a los octavos de final.
Por su parte, el conjunto cordobés llega después de conseguir una victoria por 2-1 ante Aldosivi y buscará sumar nuevamente para salir del fondo de la Zona B, donde ocupa el decimocuarto puesto, con nueve unidades. El equipo de Rubén Forestello intentará cerrar la temporada de la mejor manera tras confirmarse su regreso a la Primera Nacional para 2027.
Formaciones de Barracas Central vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Claudio Fabián Tapia.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Maximiliano Macheroni.
TV: TNT Sports.
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