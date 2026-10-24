Barracas Central vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Guapo" viene de empatar 1-1 frente a Sarmiento en Junín y buscará volver al triunfo ante su gente para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo dirigido por Damián Ayude, que encadena tres partidos sin derrotas, intentará aprovechar la localía en la recta final de la fase regular, cuando restan tres jornadas para definir a los clasificados a los octavos de final.