Despidieron a otro director técnico de Primera: ya son 10 los que se fueron en el Clausura y 29 en 2026

La lista de los entrenadores que dejaron sus cargos

El acumulado de salidas en poco más de diez meses de competencia expone una de las marcas más elevadas de los últimos años en materia de inestabilidad laboral para los cuerpos técnicos del fútbol argentino.

Daniel Oldrá (Instituto)

Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)

Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's Old Boys)

Hugo Colace (Atlético Tucumán)

Marcelo Gallardo (River)

Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)

Damián Ayude (San Lorenzo)

Guillermo Farré (Aldosivi)

Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)

Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)

Fernando Zaniratto (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto)

Mariano Sosa (Defensa y Justicia)

Carlos Tévez (Talleres de Córdoba)

Gustavo Costas (Racing)

Claudio Úbeda (Boca)

Rubén Darío Insúa (Barracas Central)

Gustavo Álvarez (San Lorenzo)

Lucas Pusineri (Central Córdoba de Santiago del Estero)

Walter Zunino (Platense)

Gustavo Quinteros (Independiente)

Eduardo Coudet (River Plate)

Israel Damonte (Aldosivi)

Jorge Sampaoli (Talleres de Córdoba)

Néstor Gorosito (San Lorenzo)

Juan Pablo Vojvoda (Racing)

Diego Dabove (Tigre)

Guillermo Duró (Deportivo Riestra)

Rubén Darío Forestello (Estudiantes de Río Cuarto)

Los analistas deportivos coinciden en que la presión económica y el temor a perder la categoría o quedar fuera de las copas internacionales terminan por dinamitar cualquier intento de proyecto a mediano plazo. Así, el campeonato local se mantiene como uno de los más vertiginosos y exigentes del continente, donde la continuidad en el cargo es un privilegio exclusivo de muy pocos entrenadores.