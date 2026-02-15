Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Barracas

La Academia atraviesa un presente ambivalente. La victoria ante Sportivo Belgrano que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina —instancia en la que se reencontrará con Estudiantes tras el recordado “pasillo-gate”— contrastó con un andar irregular en el certamen local. En el Apertura, el equipo rosarino alternó sistemas y posturas entre partidos, una inestabilidad que se reflejó tanto en los resultados como en el funcionamiento. Además, la dependencia de Ángel Di María se volvió cada vez más notoria en un plantel que todavía busca identidad.