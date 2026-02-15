Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Barracas
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs Barracas por el Torneo Apertura.
Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo a las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Jorge Almirón busca regularidad y una actuación convincente ante su gente, mientras que el Guapo llega entonado tras su última victoria.
La Academia atraviesa un presente ambivalente. La victoria ante Sportivo Belgrano que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina —instancia en la que se reencontrará con Estudiantes tras el recordado “pasillo-gate”— contrastó con un andar irregular en el certamen local. En el Apertura, el equipo rosarino alternó sistemas y posturas entre partidos, una inestabilidad que se reflejó tanto en los resultados como en el funcionamiento. Además, la dependencia de Ángel Di María se volvió cada vez más notoria en un plantel que todavía busca identidad.
Del otro lado, Barracas Central llegará a Rosario con otro ánimo tras cortar la sequía frente a Gimnasia en el Claudio Fabián Tapia. En un grupo B tan parejo como irregular, el conjunto barraqueño se mantiene entre los ocho primeros y sueña con dar el golpe ante el campeón de la tabla anual.
Probables formaciones del encuentro entre Rosario Central y Barracas Central
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio y Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Tomás Porra, Iván Tapia y Rodrigo Insúa; Norberto Briasco y Facundo Bruera.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario