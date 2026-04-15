Batacazo en la Copa Argentina: Gimnasia y Tiro de Salta eliminó por penales a Gimnasia de Mendoza
Tras igualar sin goles en los 90 minutos, el conjunto salteño fue más efectivo desde los doce pasos y avanzó a los 16avos de final. Ahora se viene un cruce de alto voltaje ante un grande de Primera.
La Copa Argentina volvió a demostrar por qué es el torneo más imprevisible del fútbol local. En el Estadio Eduardo Gallardón (cancha de Los Andes), Gimnasia y Tiro de Salta dio el golpe de la jornada al eliminar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en una definición por penales para el infarto.
Luego de un trámite cerrado y con pocas ocasiones de gol donde ninguno pudo romper el cero durante el tiempo reglamentario, la historia se trasladó a los doce pasos. Allí, la jerarquía y la templanza estuvieron del lado de los salteños, que se impusieron por 4-3 para desatar el festejo de su gente en Lomas de Zamora. Con este triunfo, el equipo que milita en la Primera Nacional reafirma su buen presente y se mete de lleno en la fase de los 32 mejores equipos del certamen federal.
La victoria no solo significa el pase de ronda, sino que le abre la puerta a un duelo de altísimo impacto. En los 16avos de final, Gimnasia y Tiro deberá medirse ante Vélez Sarsfield, que llega como uno de los protagonistas del torneo local.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta: probables formaciones
- Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Gerónimo Patritti, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Julián Ceballos, Tomás O'Connor, Nahuel Barboza, Brian Andrada; Blas Armoa, Valentino Simoni. DT: Darío Franco.
- Gimnasia y Tiro (S): Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta: otros datos
- Hora: 14.10.
- Estadio: Eduardo Gallardón.
- Árbitro: Nahuel Viñas.
- TV: TyC Sports.
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