Batacazo en la Copa Argentina: Gimnasia y Tiro de Salta eliminó por penales a Gimnasia de Mendoza

Luego de un trámite cerrado y con pocas ocasiones de gol donde ninguno pudo romper el cero durante el tiempo reglamentario, la historia se trasladó a los doce pasos. Allí, la jerarquía y la templanza estuvieron del lado de los salteños, que se impusieron por 4-3 para desatar el festejo de su gente en Lomas de Zamora. Con este triunfo, el equipo que milita en la Primera Nacional reafirma su buen presente y se mete de lleno en la fase de los 32 mejores equipos del certamen federal.