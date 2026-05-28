Los 26 de Scaloni: la última duda que tiene y el motivo para no llevar a Paulo Dybala
El entrenador se prepara para el arranque del Mundial 2026 y ultima los detalles para cerrar la lista de futbolistas que estará en la competencia.
En una entrevista que sacudió el panorama de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni dejó definiciones de muchísimo peso sobre el armado de la lista de 26 convocados, la situación médica de Lionel Messi y los motivos futbolísticos detrás de ausencias de peso, como la de Paulo Dybala.
El astro del Inter Miami encendió las alarmas tras pedir el cambio frente a Philadelphia Union por una molestia muscular. Scaloni reconoció que siguieron el partido en directo desde el predio de Ezeiza y, aunque admitió su preocupación, llevó algo de calma: "Nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas".
Sin embargo, el DT no ocultó su fastidio por el panorama médico general del plantel, asumiendo que varios futbolistas llegarán al límite desde lo físico. "Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de los jugadores que han tenido inconvenientes físicos. La meta es recuperarlos y que lleguen de la mejor manera", remarcó, confirmando que estirará los plazos "hasta el último día" antes de oficializar la nómina para evitar cambios de emergencia como los ocurridos en Qatar 2022 con Joaquín Correa y Nicolás González.
El motivo de Lionel Scaloni para no convocar a Paulo Dybala
Una de las frases más repercusión generó fue la que indirectamente justificó la ausencia de la Joya dentro del recambio definitivo de la albiceleste. Al ser consultado sobre el recambio y la conformación del plantel, el de Pujato fue tajante sobre el criterio de selección: "La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel".
Con esta sutil pero contundente definición, el entrenador dejó en claro que la vigencia y el rendimiento de la base campeona del mundo es el motivo principal por el cual algunos nombres propios de renombre han quedado relegados en la consideración actual.
Respecto a su futuro como director técnico del conjunto nacional una vez finalizada la cita máxima en Norteamérica, Scaloni prefirió no dar certezas y pateó la pelota para más adelante, enfriando cualquier debate contractual con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine el Mundial charlaremos".
Finalmente, el conductor de la Scaloneta le dejó un mensaje de cara a la defensa del título a todos los hinchas argentinos: "Estos chicos dejaron siempre el máximo. Vamos a ir a esta Copa del Mundo de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura y nuestra camiseta".
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