Los 26 de Scaloni: la última duda que tiene y el motivo para no llevar a Paulo Dybala

paulo dybala

Respecto a su futuro como director técnico del conjunto nacional una vez finalizada la cita máxima en Norteamérica, Scaloni prefirió no dar certezas y pateó la pelota para más adelante, enfriando cualquier debate contractual con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine el Mundial charlaremos".

Finalmente, el conductor de la Scaloneta le dejó un mensaje de cara a la defensa del título a todos los hinchas argentinos: "Estos chicos dejaron siempre el máximo. Vamos a ir a esta Copa del Mundo de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura y nuestra camiseta".