El mensaje de Juan Martín del Potro tras el robo en su casa: "No pudieron ser recuperadas"
El extenista rompió el silencio luego del violento episodio ocurrido en su vivienda, que terminó con la detención de una banda vinculada al crimen organizado.
A poco más de una semana del impactante robo que sufrió en su casa de Tandil, Juan Martín del Potro habló públicamente por primera vez y compartió un mensaje cargado de agradecimiento, aunque también de dolor por las pérdidas que dejó el episodio.
La vivienda del exdeportista fue blanco de una organización delictiva que ingresó y se llevó objetos de importante valor, alterando la tranquilidad de su entorno familiar.
A través de sus redes sociales, Del Potro expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron tras el hecho. “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió. Además, destacó el trabajo de quienes participaron de la investigación: “También, mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los Jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”.
Una pérdida irreparable para Del Potro
Más allá del impacto económico, el extenista hizo foco en lo sentimental y lamentó que muchos recuerdos personales no hayan podido recuperarse luego del operativo policial. “Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas. Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande”, cerró.
La causa avanzó rápidamente y permitió identificar a un grupo señalado por cometer entraderas y robos organizados. El procedimiento, encabezado por la DDI de Azul junto con la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial de Azul, derivó en la detención de dos ciudadanos chilenos con pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol, además de un sospechoso argentino y otros dos hombres de nacionalidad chilena que quedaron aprehendidos.
Según trascendió, la organización investigada estaría vinculada a delitos similares y tendría conexiones con asaltos a deportistas de elite en Estados Unidos, mientras la Justicia continúa trabajando para determinar el alcance total de la banda y recuperar elementos sustraídos.
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