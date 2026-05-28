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El mensaje de Juan Martín del Potro tras el robo en su casa: "No pudieron ser recuperadas"

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El extenista rompió el silencio luego del violento episodio ocurrido en su vivienda, que terminó con la detención de una banda vinculada al crimen organizado.

La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue desvalijada por delincuentes.

La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue desvalijada por delincuentes.

A poco más de una semana del impactante robo que sufrió en su casa de Tandil, Juan Martín del Potro habló públicamente por primera vez y compartió un mensaje cargado de agradecimiento, aunque también de dolor por las pérdidas que dejó el episodio.

La vivienda del exdeportista fue blanco de una organización delictiva que ingresó y se llevó objetos de importante valor, alterando la tranquilidad de su entorno familiar.

A través de sus redes sociales, Del Potro expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron tras el hecho. “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió. Además, destacó el trabajo de quienes participaron de la investigación: “También, mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los Jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”.

Posteo Del Potro robo

Una pérdida irreparable para Del Potro

Más allá del impacto económico, el extenista hizo foco en lo sentimental y lamentó que muchos recuerdos personales no hayan podido recuperarse luego del operativo policial. “Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas. Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande”, cerró.

La causa avanzó rápidamente y permitió identificar a un grupo señalado por cometer entraderas y robos organizados. El procedimiento, encabezado por la DDI de Azul junto con la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial de Azul, derivó en la detención de dos ciudadanos chilenos con pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol, además de un sospechoso argentino y otros dos hombres de nacionalidad chilena que quedaron aprehendidos.

Según trascendió, la organización investigada estaría vinculada a delitos similares y tendría conexiones con asaltos a deportistas de elite en Estados Unidos, mientras la Justicia continúa trabajando para determinar el alcance total de la banda y recuperar elementos sustraídos.

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