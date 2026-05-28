El mensaje de Juan Martín del Potro tras el robo en su casa: "No pudieron ser recuperadas"

A través de sus redes sociales, Del Potro expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron tras el hecho. “Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, escribió. Además, destacó el trabajo de quienes participaron de la investigación: “También, mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los Jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”.