Augusto Batalla agradeció a todos los equipos por los que pasó y se "olvidó" de River

Luego, agregó: "ni el más optimista lo hubiera dicho en mi llegada. Costó mucho. Muchos años de trabajo, dando vueltas y, como se dice en la jerga, comiendo mierda a nivel personal. Y no hablo de los clubes en los que estuve, que fueron grandísimos y me ayudaron a crecer".

Pero a la hora del repaso de los equipos, el hecho de no haber nombrado a River, club en el que se formó y debutó en Primera, generó una particular repercusión: "Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, les estoy agradecido a todos".

LA ACLARACIÓN DE AUGUSTO BATALLA TRAS SU POLÉMICA DECLARACIÓN

Después de no nombrar a River al momento de hacer un repaso por todos los equipos donde pasó, Augusto Batalla volvió a hablar con la prensa y aclaró sus dichos.

"Fue un camino largo, después de salir de River, que fue mi casa y un lugar donde me formaron y me acompañaron. Tuve que dar muchas vueltas y trabajar mucho para hoy poder estar pasando esto", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Aclaro lo de River porque no lo dije en la cancha y algunos siempre son bastante amarillistas. Lo aclaro porque yo no me olvido de donde salí y siempre voy a estar agradecido".

