Batata Clerc se quebró al hablar de Guillermo Vilas: "Le diría que lo extraño y que me disculpe"
José Luis Clerc se emocionó al recordar a Guillermo Vilas, su histórica rivalidad, la Copa Davis y le pidió disculpas por viejas diferencias.
José Luis Clerc suele destacarse en las transmisiones por su tono distendido y sus anécdotas del circuito profesional. Sin embargo, durante una entrevista en ESPN apareció una faceta distinta, cargada de emoción, al referirse a Guillermo Vilas, figura central del tenis argentino y rival histórico a lo largo de su carrera.
La delicada situación de salud de Vilas genera impacto cada vez que se lo menciona, tanto entre los fanáticos como entre quienes compartieron años de competencia con él. En ese contexto, “Batata” recordó una relación marcada por la tensión deportiva, pero también por una admiración profunda.
Vilas y Clerc fueron protagonistas de una de las rivalidades más fuertes del tenis argentino. Guillermo alcanzó el puesto número 2 del ranking mundial el 26 de junio de 1976 y, según una investigación posterior, debió haber sido número 1 en 1977, año en el que ganó 16 títulos, algo que la ATP nunca reconoció. Por su parte, José Luis llegó a ser número 3 del mundo en 1981.
Durante esos años compartieron el equipo argentino de Copa Davis, con una final disputada en 1981 y una semifinal en 1982, en medio de un clima tenso. “Éramos personas muy distintas y éramos 4 y 5 del mundo. Había un contrato y el entrenador de Guillermo lo quería para él y Pato para mí. Mucha tensión, muchos nervios... pero lo extraño horrores al loco”, recordó Batata.
Clerc también rememoró el primer encuentro entre ambos, cuando Vilas regresó al país tras ganar el Masters de 1974. “Venía al club y el profe nos dice: ‘Hoy viene Vilas a entrenar con ustedes’. ‘¡Vilas!’, gritamos todos. ‘Quiere jugar cinco sets’. Lo cagué a pelotazos. Agarró el bolso y se fue. Así comenzamos”, contó.
Sentado en el living de Pablo González, Batata se quebró al hablar de su antiguo rival. “No sabés lo que lo extraño... Lo quiero, lo extraño”, expresó visiblemente emocionado. Ante la pregunta de qué le diría hoy a Vilas, respondió: “Fuiste un ídolo y un genio, gracias por todo lo que hiciste por mí”.
Luego, pidió disculpas por los conflictos del pasado. “Que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas veces que le falté el respeto, pero una en serio”, dijo, conmovido. También agradeció su legado: “Gracias por todo lo que hiciste por mi país y gracias por todo lo que hiciste también por mí”.
Para Clerc, Vilas es mucho más que un ex rival. “Es un hermano tenístico. Es una persona que llevo dentro de mi corazón. Y me gustaría que esté aquí conmigo, para que salgamos a comer y recordar las cosas positivas y no tan positivas”, afirmó.
Guillermo Vilas, máximo referente del tenis argentino, ganó 62 títulos, incluidos cuatro Grand Slams, y dejó una huella imborrable en el deporte nacional. “Gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”, cerró Clerc, apelando a una última cuota de humor en medio de la emoción.
