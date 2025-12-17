Batata Clerc se quebró al hablar de Guillermo Vilas: "Le diría que lo extraño y que me disculpe"

image

Sentado en el living de Pablo González, Batata se quebró al hablar de su antiguo rival. “No sabés lo que lo extraño... Lo quiero, lo extraño”, expresó visiblemente emocionado. Ante la pregunta de qué le diría hoy a Vilas, respondió: “Fuiste un ídolo y un genio, gracias por todo lo que hiciste por mí”.

Luego, pidió disculpas por los conflictos del pasado. “Que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas veces que le falté el respeto, pero una en serio”, dijo, conmovido. También agradeció su legado: “Gracias por todo lo que hiciste por mi país y gracias por todo lo que hiciste también por mí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000938725677613397?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DE UNA LEYENDA PARA OTRA! José Luis Clerc le dedicó unas muy emotivas palabras a Guillermo Vilas... ¡Para no parar de emocionarse!



#SCShorts, este martes a las 22hs (ARG)

Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/MeDcitXu4A — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025

Para Clerc, Vilas es mucho más que un ex rival. “Es un hermano tenístico. Es una persona que llevo dentro de mi corazón. Y me gustaría que esté aquí conmigo, para que salgamos a comer y recordar las cosas positivas y no tan positivas”, afirmó.

Guillermo Vilas, máximo referente del tenis argentino, ganó 62 títulos, incluidos cuatro Grand Slams, y dejó una huella imborrable en el deporte nacional. “Gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”, cerró Clerc, apelando a una última cuota de humor en medio de la emoción.