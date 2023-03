Battaglia habló de Ibarra y aseguró: "No sé si quería estar ahí"

El director técnico y su cuerpo de colaboradores hablaron en la tarde del lunes con los integrantes del plantel, tras una decisión que agregó tensión al asunto: los jugadores iban a tener el día libre pero después de la derrota del domingo ante la "Gloria" de Alta Córdoba, el técnico dispuso que se juntaran ayer mismo.

QUÉ DIJO BATTAGLIA SOBRE EL MOMENTO DE IBARRA EN BOCA

En una entrevista con Boca de selección, por Radio del Plata AM 1030, el exvolante central opinó: "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió".

Además agregó: "Con Hugo ahora no tengo relación, antes tenía lo laboral de estar todo el día de estar en el club y haber compartido equipo pero hoy tiene la posibilidad de estar al frente del equipo y al mando de Boca. Le diría que siga su intuición, su pensamiento y esté convencido de lo que hace. Lo que crea conveniente para el equipo, que lo pueda hacer".