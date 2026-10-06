Bayern Múnich le busca reemplazante a Neuer: el arquero argentino entre los candidatos

La experiencia de Musso, un punto a favor

El arquero argentino tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Su recorrido incluye etapas en distintos clubes y una experiencia considerable en competencias de alto nivel. Desde el Bayern valoran especialmente la posibilidad de incorporar un arquero que pueda aportar experiencia y que, al mismo tiempo, pueda convivir con un proyecto de mayor proyección.

En Múnich también observan el crecimiento de Jonas Urbig, considerado uno de los jóvenes con mayores posibilidades de convertirse en una figura importante para el futuro del arco. Sin embargo, la intención no sería colocar inmediatamente toda la responsabilidad sobre sus hombros. Por eso, un arquero experimentado como Musso podría convertirse en una alternativa para acompañar ese proceso y ofrecer una solución de corto y mediano plazo.