Bayern Múnich le busca reemplazante a Neuer: el arquero argentino entre los candidatos
El actual portero de Atlético de Madrid fue mencionado entre las alternativas que analiza el gigante alemán para afrontar la futura salida de su histórico guardameta.
El Bayern Múnich comenzó a mirar más allá del presente y uno de los grandes interrogantes que aparece en la planificación del club está relacionado con quién ocupará el arco cuando llegue el momento de la despedida de Manuel Neuer.
El experimentado arquero alemán todavía representa una figura central para el gigante de Baviera, pero su edad obliga a la dirigencia a evaluar diferentes alternativas para el futuro. En ese contexto, comenzaron a aparecer distintos nombres en la agenda del Bayern y entre ellos figura un argentino: Juan Musso.
El actual arquero del Atlético de Madrid fue mencionado por Sky Sports como una de las opciones que podrían ser consideradas para ocupar el puesto cuando Neuer deje el fútbol profesional. No se trata de una negociación inmediata, sino de una posibilidad que forma parte de un análisis a largo plazo dentro de la institución alemana.
Juan Musso, uno de los nombres que analiza Bayern
Musso aparece acompañado por una lista extensa de guardametas que podrían entrar en consideración para la sucesión de Neuer. Entre los nombres mencionados se encuentran Oliver Baumann, del Hoffenheim; Bernd Leno, del Fulham; Marvin Schwäbe, del Köln; Koen Casteels, del Al-Qadsiah; Kevin Trapp, del Paris FC; Frederik Rönnow, del Union Berlin; Lukas Hradecky, del Monaco; Nick Pope, del Newcastle, y Rui Silva, del Sporting.
La amplitud de la nómina deja en claro que el Bayern todavía no tiene una decisión tomada. La búsqueda apunta a encontrar una alternativa que pueda ofrecer garantías en una posición especialmente sensible para un equipo acostumbrado a competir por todos los títulos. En ese escenario, la experiencia de Musso aparece como uno de los factores que podrían jugar a su favor.
La experiencia de Musso, un punto a favor
El arquero argentino tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Su recorrido incluye etapas en distintos clubes y una experiencia considerable en competencias de alto nivel. Desde el Bayern valoran especialmente la posibilidad de incorporar un arquero que pueda aportar experiencia y que, al mismo tiempo, pueda convivir con un proyecto de mayor proyección.
En Múnich también observan el crecimiento de Jonas Urbig, considerado uno de los jóvenes con mayores posibilidades de convertirse en una figura importante para el futuro del arco. Sin embargo, la intención no sería colocar inmediatamente toda la responsabilidad sobre sus hombros. Por eso, un arquero experimentado como Musso podría convertirse en una alternativa para acompañar ese proceso y ofrecer una solución de corto y mediano plazo.
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