La polémica por su contrato

Los cuestionamientos del sindicato apuntaron directamente a las intervenciones de Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern; Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo, y Karl-Heinz Rummenigge, histórico dirigente y actual integrante del Consejo de Supervisión.

Desde la organización remarcaron que el club debe priorizar el bienestar del futbolista, especialmente por el momento que atraviesa. “El Bayern tiene el deber de velar por Musiala. En el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede afectar negativamente a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión. Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público no hace sino aumentar esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debería plantearse en privado con él y sus representantes”, manifestaron.

En ese sentido, la FIFPRO hizo hincapié en la importancia de respetar los acuerdos laborales, independientemente de los resultados deportivos o las condiciones físicas de un jugador. Desde el gremio expusieron que “los contratos están para ser respetados” y aclararon que “una lesión o un bajón de forma no dan al club motivos para renegociar las condiciones que acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial”.

Para reforzar su postura, el sindicato recordó que la estabilidad contractual constituye uno de los principios fundamentales del fútbol profesional y que fue acordada entre clubes, ligas y representantes de los jugadores a nivel de la FIFA.

“La FIFPRO apoya a Jamal Musiala y a todos los jugadores que cumplen con sus compromisos. Esperamos que sus empleadores hagan lo mismo”, concluyeron.

Los dichos que desataron el conflicto

Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la de Uli Hoeness, quien participó del programa televisivo Mesa Redonda del Domingo, emitido por la televisión alemana. Allí reconoció que el Bayern atravesaba un “dilema” por la situación del mediocampista y dejó en evidencia sus dudas sobre su recuperación.

“Tiene una enfermedad que no es fácil de curar, pero que se puede controlar razonablemente bien con medicamentos. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tenía antes...”, planteó el dirigente, antes de completar su reflexión con una referencia directa al vínculo contractual del futbolista.

“Pero sigue cobrando. Imagínense si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: Lo que es capaz de hacer ahora no es lo que se estipuló en el contrato”, agregó.

Musiala había firmado una renovación en febrero de 2025 que extendió su vínculo con el conjunto alemán hasta 2030. Además, se encuentra entre los futbolistas mejor remunerados de la institución, un aspecto que quedó en el centro de las discusiones.

Dreesen también respaldó públicamente la postura de Hoeness durante un encuentro organizado por el periódico Munich Abendzeitung. “Analizaremos la situación y nos reuniremos con la familia y la directiva. O bien estaremos contentos y Jamal seguirá siendo el mismo de siempre, o si cambia durante el proceso, tendremos que hablar”, sostuvo.

Pero las declaraciones más contundentes llegaron de la mano de Karl-Heinz Rummenigge, una de las figuras históricas del fútbol alemán y actual integrante del Consejo de Supervisión del Bayern. En diálogo con la cadena Sky, puso en duda que el mediocampista pueda recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes promesas del deporte.

“Lo que sabemos, lamentablemente, sugiere que será difícil que alcance el nivel que tantas veces ha demostrado aquí en el estadio. Necesitamos hablar con la familia, el jugador y la agencia, porque entonces estas sumas de dinero —con todo respeto— ya no serán viables. No puedo imaginar que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas condiciones”, afirmó.

La actualidad futbolística de Musiala

A sus 23 años, el mediocampista acumula 235 partidos y 71 goles con la camiseta del Bayern Múnich, además de 46 presentaciones y 10 tantos con la selección alemana. No obstante, su continuidad en las canchas estuvo condicionada por los problemas de salud que atravesó durante los últimos meses.

Después de los dos episodios de desmayo, disputó cinco encuentros, fue titular en dos oportunidades y llegó a completar los 90 minutos en uno de ellos. En ese período también consiguió aportar dos goles y una asistencia.

A ese panorama se sumó un desgarro muscular que lo mantuvo alejado de la actividad. Recién volvió a sumar minutos en el empate de este viernes frente a Colonia, por la Bundesliga, cuando ingresó para disputar los últimos 20 minutos.

Mientras el futbolista intenta recuperar su mejor versión, el conflicto institucional sumó un nuevo capítulo con la intervención de la FIFPRO, que dejó en claro su postura: la recuperación de una lesión no puede convertirse en un argumento para poner en discusión las condiciones de un contrato vigente.