Belgrano vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Pirata regresa al Julio César Villagra tras sumar cuatro puntos fuera de casa y buscará sostener su invicto frente a un Decano que arrastra más de un año sin triunfos como visitante.
Belgrano recibirá este martes desde las 21:30 a Atlético Tucumán por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Julio César Villagra y representa una oportunidad inmejorable para el conjunto cordobés de consolidar su gran presente y pelear decididamente por la cima de la Zona B.
El equipo conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un momento positivo. En sus últimas dos presentaciones fuera de casa obtuvo cuatro de los seis puntos en juego: primero venció 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Ese empate dejó una sensación ambigua, ya que el Pirata tenía el triunfo en el bolsillo y se le escapó en el minuto 96. Sin embargo, el saldo general fue favorable y le permitió mantenerse invicto en el campeonato.
Si logra imponerse en Alberdi, alcanzará las 15 unidades y quedará en lo más alto de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, que cuenta con un partido pendiente. El respaldo de su público y la solidez defensiva mostrada en este arranque alimentan la ilusión de un equipo que se anima a soñar en grande.
La realidad del Decano es muy diferente: suma apenas cinco puntos y se ubica en el duodécimo puesto. Su única victoria en el año fue un contundente 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero desde entonces no logró sostener la regularidad. En su última presentación cayó frente a Instituto en Córdoba y extendió una racha que ya supera el año sin triunfos en condición de visitante.
Tras ese partido, el malestar tucumano se hizo público. El club elevó un comunicado a la AFA por el arbitraje y su capitán, Leonel Di Plácido, fue contundente: "No es una persona adecuada para dirigir. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar. A mis compañeros les decía: '¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?'. Y al técnico le dijo: 'Yo tengo 500 partidos en Primera, vos dos'", aseguró en diálogo con El Deportivo Doce.
Con contextos opuestos y objetivos distintos, el duelo en Córdoba puede marcar un punto de quiebre para ambos: el local quiere afirmarse en la cima, mientras que la visita necesita reaccionar para no quedar relegado demasiado pronto.
Belgrano vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Belgrano vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 21:30
- Estadio: Julio César Villagra
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- TV: ESPN Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario