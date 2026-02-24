Belgrano vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Tras ese partido, el malestar tucumano se hizo público. El club elevó un comunicado a la AFA por el arbitraje y su capitán, Leonel Di Plácido, fue contundente: "No es una persona adecuada para dirigir. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar. A mis compañeros les decía: '¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?'. Y al técnico le dijo: 'Yo tengo 500 partidos en Primera, vos dos'", aseguró en diálogo con El Deportivo Doce.