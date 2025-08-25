Belgrano vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Ferroviario de Omar De Felippe llega golpeado tras ser eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús (0-1 en los 90 y 4-2 en los penales), cerrando su primera experiencia internacional. Sin embargo, en el Clausura se mantiene invicto, con cuatro empates y una victoria, y buscará sumar en Córdoba para afianzarse en la zona de playoffs.