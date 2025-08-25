Belgrano vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata, que lleva cuatro partidos sin perder, recibirá a un Ferroviario, que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana: todos los detalles del encuentro.
Este lunes, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, Belgrano recibirá a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi. El encuentro, que genera muchas expectativas, comenzará a las 19.00 y será transmitido en vivo por ESPN Premium.
El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, atraviesa un buen presente: acumula cuatro partidos sin derrotas y sólo perdió una vez en los últimos 11 encuentros. Si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi, el equipo cordobés muestra signos de solidez. En medio de este presente, el club transfirió al defensor Mariano Troilo al Parma por ocho millones de euros.
Por su parte, el Ferroviario de Omar De Felippe llega golpeado tras ser eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús (0-1 en los 90 y 4-2 en los penales), cerrando su primera experiencia internacional. Sin embargo, en el Clausura se mantiene invicto, con cuatro empates y una victoria, y buscará sumar en Córdoba para afianzarse en la zona de playoffs.
Probables formaciones del encuentro entre Belgrano y Central Córdoba
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Otros datos del partido
-
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Sebastián Zunino
Estadio: Julio César Villagra (Córdoba)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario