Godoy Cruz vs Vélez por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Tomba, eliminado de la Copa Sudamericana, mira de reojo la tabla anual y pretende sumar puntos de oro cuando reciba al Fortín.
Godoy Cruz de Mendoza y Vélez se medirán este lunes desde las 17.00, en el Estadio Feliciano Gambarte, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro será televisado en vivo por ESPN Premium.
El Tomba, que viene de un duro golpe en la Copa Sudamericana tras caer 1-0 con Atlético Mineiro en Mendoza (3-1 en el global), necesita enfocarse de lleno en la competencia local. El equipo mendocino perdió los tres partidos desde la llegada de Daniel Ribonetto, luego de la salida de Esteban Solari, y está urgido por sumar para escapar de la zona baja en los promedios, donde se encuentra antepenúltimo.
Por su parte, el Fortín llega con el ánimo en alza después de eliminar a Fortaleza con un 2-0 en el Amalfitani y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, sumó a Manuel Lanzini, quien ya entrena a la par de sus compañeros. En el Clausura, Vélez viene de un trabajado 2-1 ante Independiente, en un partido que terminó con la expulsión de Guillermo Barros Schelotto y su ayudante Federico Insúa, aunque el DT estará presente en Mendoza gracias al pago de una multa que habilita su dirección técnica.
Probables formaciones del encuentro entre Godoy Cruz y Vélez
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
- Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Otros datos del partido
- Hora: 17.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Edgardo Zamora
- VAR: Juan Pafundi
- Estadio: Feliciano Gambarte, Mendoza
