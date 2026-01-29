Belgrano vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés viene de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la primera fecha. En el Gigante de Arroyito, parecía regresar con las manos vacías tras irse al descanso en desventaja por un penal convertido por Ángel Di María. Sin embargo, el equipo de Ricardo Zielinski mostró carácter en el tramo final y logró una remontada inolvidable: primero, con un gol en contra de Facundo Mallo a los 88 minutos, y luego con el tanto de Lautaro Gutiérrez apenas un minuto después, que selló el 2-1 definitivo.