Belgrano vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Pirata recibe al Matador en Alberdi por la segunda fecha, con ambos equipos envalentonados tras arrancar el torneo con victorias
Belgrano y Tigre abrirán la jornada del jueves cuando se enfrenten desde las 19:15 en el estadio Julio César Villagra, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo tendrá un atractivo especial porque ambos llegan con el envión anímico de haber ganado en el debut y buscarán ratificar ese buen comienzo en un choque que puede empezar a marcar aspiraciones tempranas dentro del campeonato.
El conjunto cordobés viene de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la primera fecha. En el Gigante de Arroyito, parecía regresar con las manos vacías tras irse al descanso en desventaja por un penal convertido por Ángel Di María. Sin embargo, el equipo de Ricardo Zielinski mostró carácter en el tramo final y logró una remontada inolvidable: primero, con un gol en contra de Facundo Mallo a los 88 minutos, y luego con el tanto de Lautaro Gutiérrez apenas un minuto después, que selló el 2-1 definitivo.
Esa reacción no solo le dio tres puntos vitales, sino que reforzó la confianza de un plantel que volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios adversos. Para este compromiso, Zielinski contará con una noticia que ilusiona al público de Alberdi: el regreso del Mudo Vázquez.
Tras 14 años en el exterior, el volante creativo volvió al club que lo vio nacer y aparece como una variante de jerarquía para un equipo que apuesta a la solidez y al orden, pero que también necesita talento para desequilibrar en los metros finales. La expectativa estará puesta en si el entrenador decide incluirlo desde el arranque o llevarlo de a poco.
Enfrente estará el Matador, uno de los equipos que dejó mejores sensaciones en la fecha inaugural. Venció 2-0 al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto y fue el único de los 30 participantes de la Primera División que logró ganar por más de un gol de diferencia. El equipo dirigido por Diego Dabove mostró contundencia y orden, dos características que buscará repetir en Córdoba para confirmar que su arranque no fue casualidad.
En el conjunto de Victoria se destacaron los debuts de Santiago López y Tiago Serrago, quienes comenzaron a integrarse a un plantel renovado. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del Pity Martínez, con la intención de que se sume plenamente a la par del grupo en las próximas semanas. Tigre intentará sostener su eficacia ofensiva y su firmeza defensiva en un estadio siempre exigente.
Belgrano vs. Tigre: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Sebastián Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Belgrano vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Nazareno Arasa.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario