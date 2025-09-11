Belgrano y San Martín de San Juan abrieron la fecha sin goles
En un cruce con objetivos diferentes, los equipos no se sacaron ventajas en Córdoba en el partido que inauguró la jornada.
Belgrano y San Martín de San Juan empataron sin goles este jueves, en el partido que inauguró la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos, el "Pirata" y el "Santo" igualaron 0-0.
Belgrano y San Martín de San Juan llegaban a este encuentro con objetivos muy diferentes. El "Pirata" cordobés necesta volver a la senda de la victoria para meterse en la zona de playoffs, mientras que el "Verdinegro" se aferra a cualquier punto para escapar de la zona de descenso.
El conjunto cordobés tuvo un buen comienzo en el Clausura, pero no ha logrado sumar de a tres desde su victoria contra Banfield, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación. Además, el equipo tiene en mente el próximo compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Newell's.
En tanto, San Martín de San Juan también tenía la oportunidad de sumarse al pelotón de los clasificados, aunque su principal preocupación es alejarse de la zona de descenso.
Formaciones de Belgrano vs San Martín de San Juan
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.
Datos de Belgrano vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura
- Hora: 20.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Gigante de Alberdi
