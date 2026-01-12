Williams Alarcón y una resolución clave que le abre a Boca nuevas opciones en el mercado
La inminente nacionalización del mediocampista chileno permitirá liberar un cupo de extranjero y le dará al Xeneize mayor margen para incorporar refuerzos del exterior.
Mientras Boca avanza con su preparación de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, una noticia administrativa aparece como un alivio estratégico para el armado del plantel. Williams Alarcón, uno de los mediocampistas extranjeros del equipo, está próximo a obtener la ciudadanía argentina, una situación que le permitiría al club liberar un cupo de extranjero y ampliar el abanico de posibilidades en el mercado de pases.
El Xeneize se encuentra transitando la pretemporada con la mirada puesta en su debut oficial del domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra en la Bombonera por la primera fecha de la Zona A. En ese contexto, la planificación no solo pasa por lo futbolístico, sino también por resolver cuestiones reglamentarias que pueden marcar la diferencia a la hora de reforzarse.
Según pudo saberse, Alarcón completaría el trámite de nacionalización entre enero y febrero. Una vez finalizado el proceso, dejará de ocupar una de las plazas destinadas a futbolistas extranjeros, algo clave teniendo en cuenta las limitaciones que establece la AFA: los clubes pueden tener hasta seis extranjeros en el plantel, pero solo cinco pueden firmar planilla en cada partido oficial.
Actualmente, Boca tiene cubiertos esos seis cupos con los chilenos Alarcón y Carlos Palacios, el español Ander Herrera, el colombiano Marino Hinestroza y los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi. En el caso del lateral izquierdo, su préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio hace que no libere plaza, pese a no estar disponible para el primer semestre.
La posible “localía” de Alarcón permitiría ordenar mejor ese esquema y evitar especulaciones a la hora de presentar la lista en los partidos. Además, abriría la puerta a la llegada de un nuevo refuerzo del exterior, algo que el cuerpo técnico considera fundamental para afrontar una temporada exigente, que incluirá competencia local y la Copa Libertadores.
El mediocampista de 25 años, con pasado en Colo Colo, Unión La Calera, Ibiza de España y Huracán, inició el trámite el año pasado, luego de cumplir con el requisito legal de residencia en el país. En este mercado estuvo cerca de emigrar, ya que Boca recibió una propuesta del Necaxa de México, aunque fue desestimada por considerarla insuficiente.
La intención del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda es contar con todos los extranjeros disponibles sin tener que dejar a ninguno fuera de la planilla. En ese esquema, la nacionalización de Alarcón aparece como una solución concreta y estratégica, que además se suma a la de Miguel Merentiel, quien ya obtuvo la ciudadanía argentina.
Con el cierre del mercado fijado para el martes 20 de enero a las 18 horas, el club de la Ribera sigue atento a las oportunidades. Más allá de los sondeos por jugadores de San Lorenzo como Gastón Hernández y Alexis Cuello, la liberación de un cupo extranjero podría cambiar el escenario y habilitar una negociación que hoy no sería posible.
