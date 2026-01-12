Williams Alarcón y una resolución clave que le abre a Boca nuevas opciones en el mercado

El mediocampista de 25 años, con pasado en Colo Colo, Unión La Calera, Ibiza de España y Huracán, inició el trámite el año pasado, luego de cumplir con el requisito legal de residencia en el país. En este mercado estuvo cerca de emigrar, ya que Boca recibió una propuesta del Necaxa de México, aunque fue desestimada por considerarla insuficiente.

La intención del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda es contar con todos los extranjeros disponibles sin tener que dejar a ninguno fuera de la planilla. En ese esquema, la nacionalización de Alarcón aparece como una solución concreta y estratégica, que además se suma a la de Miguel Merentiel, quien ya obtuvo la ciudadanía argentina.

Con el cierre del mercado fijado para el martes 20 de enero a las 18 horas, el club de la Ribera sigue atento a las oportunidades. Más allá de los sondeos por jugadores de San Lorenzo como Gastón Hernández y Alexis Cuello, la liberación de un cupo extranjero podría cambiar el escenario y habilitar una negociación que hoy no sería posible.