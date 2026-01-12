El gesto de Miguel Borja que sorprendió mientras River jugaba su primer amistoso del año

Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, mientras se definía su continuidad fuera del fútbol argentino. La historia publicada durante el amistoso pareció funcionar como un guiño emocional hacia su gente, justo cuando el equipo comenzaba una nueva temporada. Aunque no hubo palabras explícitas, la imagen fue suficiente para reavivar el debate entre los hinchas, que rápidamente comentaron el posteo y lo interpretaron como una señal de cercanía, pese a la decisión institucional de no renovarle el vínculo y su coqueteo con Boca.

En paralelo, Borja mostró en otra publicación su ubicación actual en México, donde se encuentra resolviendo los últimos detalles administrativos para convertirse en nuevo refuerzo del Cruz Azul. Será su primera experiencia en la Liga MX, luego de su paso por el fútbol colombiano, brasileño y argentino. El delantero busca relanzar su carrera en un nuevo contexto, con la expectativa de volver a tener continuidad y protagonismo.