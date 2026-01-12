El gesto de Miguel Borja que sorprendió mientras River jugaba su primer amistoso del año
Ya instalado en México y a la espera de cerrar su nuevo contrato, el delantero colombiano llamó la atención con una historia en redes sociales.
Miguel Borja atraviesa días de transición en el inicio de 2026. Tras finalizar su vínculo con River y quedar con el pase en su poder, el delantero colombiano comenzó el año sin club y envuelto en una salida que generó ruido, tanto por la decisión de la dirigencia de no renovarle el contrato como por algunas declaraciones públicas que alimentaron versiones cruzadas.
Mientras define su futuro profesional en México, el atacante volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto que rápidamente llamó la atención de los hinchas. El Millonario disputaba su primer amistoso del año frente a Millonarios de Bogotá, en un encuentro que terminó con triunfo por 1-0 para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, cuando Borja decidió manifestarse desde las redes sociales.
En plena transmisión del partido, el colombiano subió una historia a su cuenta de Instagram que no tardó en viralizarse entre los fanáticos del club de Núñez. La imagen mostraba la pantalla del televisor con el partido en desarrollo y, como detalle central, el pie de foto elegido por el exgoleador del Millonario.
Tres emojis bastaron para encender la interpretación: una gallina, un círculo blanco y un corazón rojo. La combinación fue leída de inmediato como una referencia directa a River y a sus colores, en un contexto particular por tratarse de un jugador que ya no forma parte del plantel y cuya salida estuvo rodeada de polémica.
El gesto resultó llamativo no solo por el momento elegido, sino también por el silencio previo del futbolista. Días antes, se había despedido de los hinchas con un mensaje breve y sin demasiadas explicaciones, cerrando así una etapa de cuatro años en el club, en la que fue protagonista en distintos tramos y uno de los delanteros más determinantes del ciclo reciente.
Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, mientras se definía su continuidad fuera del fútbol argentino. La historia publicada durante el amistoso pareció funcionar como un guiño emocional hacia su gente, justo cuando el equipo comenzaba una nueva temporada. Aunque no hubo palabras explícitas, la imagen fue suficiente para reavivar el debate entre los hinchas, que rápidamente comentaron el posteo y lo interpretaron como una señal de cercanía, pese a la decisión institucional de no renovarle el vínculo y su coqueteo con Boca.
En paralelo, Borja mostró en otra publicación su ubicación actual en México, donde se encuentra resolviendo los últimos detalles administrativos para convertirse en nuevo refuerzo del Cruz Azul. Será su primera experiencia en la Liga MX, luego de su paso por el fútbol colombiano, brasileño y argentino. El delantero busca relanzar su carrera en un nuevo contexto, con la expectativa de volver a tener continuidad y protagonismo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario