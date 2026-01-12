Las pistas en las redes sociales que vinculan a Franco Colapinto con una actriz argentina

image

Dos días antes, Maia había compartido su propio resumen de fotos de este inicio de 2026. En su publicación no aparecía Colapinto, pero sí llamó la atención la frase elegida para acompañar las imágenes: "La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento". La similitud con el texto del piloto fue interpretada como un guiño evidente. A eso se sumaron los “likes” de Colapinto en ese posteo y en otros anteriores de la actriz.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mientras tanto, las coincidencias digitales alcanzaron para instalar el tema y volver a demostrar cómo una simple publicación puede disparar rumores que recorren las redes en cuestión de minutos.