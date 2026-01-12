Ranking ATP: semana positiva para Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo y cambios en el top 10

Sebastian baez

No todas fueron buenas noticias para el tenis nacional. El retroceso más marcado lo sufrió Tomás Martín Etcheverry. El platense cayó en los octavos de final del ATP 250 de Hong Kong frente a Lorenzo Musetti y, al no sumar unidades, descendió del puesto 57 al 61, quedando con un total de 895 puntos. Este descenso lo obliga a recuperar terreno en las próximas semanas si quiere volver a acercarse al Top 50.

Cambios en el Top 10 del Ranking ATP: cómo quedó el tenis de hoy

En cuanto a la elite del ranking, el Top Ten también presentó modificaciones. Carlos Alcaraz continúa en lo más alto, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev. La novedad más importante fue el ingreso de Alexander Bublik al décimo lugar, desplazando al británico Jack Draper y reconfigurando el cierre del grupo de privilegio.

Con el Abierto de Australia en el horizonte inmediato, los movimientos del ranking marcan tendencias y expectativas. Para los argentinos, el arranque del año deja un saldo positivo, con nombres que vuelven a posicionarse y otros que buscarán revancha en los próximos torneos del calendario.