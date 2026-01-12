Ranking ATP: semana positiva para Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo y cambios en el top 10
Los tenistas argentinos arrancaron el 2026 con avances en el escalafón internacional, en la antesala del Abierto de Australia y con cambios destacados entre los mejores del mundo.
El inicio del 2026 trajo buenas noticias para el tenis argentino en el ranking ATP. En una semana marcada por la previa del Abierto de Australia, varios jugadores nacionales lograron escalar posiciones y consolidarse en el circuito, con Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo como los principales protagonistas de un balance alentador.
Báez fue quien protagonizó el salto más significativo. Gracias a una destacada actuación en la United Cup, donde consiguió tres triunfos de alto valor, el bonaerense avanzó cuatro lugares en el ranking mundial y se ubicó en el puesto 38. Su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz, número seis del mundo, fue el resultado más resonante de la semana y le permitió sumar puntos clave para comenzar el año con impulso.
Este progreso no solo refleja el buen momento del tenista argentino, sino también su capacidad para competir de igual a igual ante jugadores del Top 10. Con apenas 25 años, Báez apunta a sostener esta regularidad en los torneos grandes y consolidarse como uno de los referentes del país en el circuito internacional.
Por su parte, Francisco Cerúndolo también tuvo motivos para celebrar. El porteño avanzó un puesto y volvió a meterse entre los 20 mejores del mundo, ubicándose en el escalón número 20 del ranking. Este regreso al Top 20 llega después de un cierre de 2025 irregular, en el que perdió varios puntos y retrocedió posiciones. La mejora lo deja muy cerca de su mejor ranking histórico, que fue el 18° alcanzado a mediados del año pasado.
Además de Báez y Cerúndolo, otros argentinos se vieron beneficiados por movimientos generales del ranking, aun sin haber tenido actividad reciente. Juan Manuel Cerúndolo pasó del puesto 85 al 83, mientras que Camilo Ugo Carabelli avanzó del 48° al 47°, favorecidos por las caídas de otros jugadores que defendían puntos importantes.
No todas fueron buenas noticias para el tenis nacional. El retroceso más marcado lo sufrió Tomás Martín Etcheverry. El platense cayó en los octavos de final del ATP 250 de Hong Kong frente a Lorenzo Musetti y, al no sumar unidades, descendió del puesto 57 al 61, quedando con un total de 895 puntos. Este descenso lo obliga a recuperar terreno en las próximas semanas si quiere volver a acercarse al Top 50.
Cambios en el Top 10 del Ranking ATP: cómo quedó el tenis de hoy
En cuanto a la elite del ranking, el Top Ten también presentó modificaciones. Carlos Alcaraz continúa en lo más alto, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev. La novedad más importante fue el ingreso de Alexander Bublik al décimo lugar, desplazando al británico Jack Draper y reconfigurando el cierre del grupo de privilegio.
Con el Abierto de Australia en el horizonte inmediato, los movimientos del ranking marcan tendencias y expectativas. Para los argentinos, el arranque del año deja un saldo positivo, con nombres que vuelven a posicionarse y otros que buscarán revancha en los próximos torneos del calendario.
