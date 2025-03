Benja Domínguez y su ilusión trunca por Lionel Messi: "Es el sueño de todo jugador"

“Estoy muy contento, con mucha ilusión. Me mandó un mensaje Pablito Aimar para decirme que iba a estar en la prelista. Después en la semana me mandaron el pasaje y me mandó un mensaje el profe. Es un montonazo, porque desde que llegué a Italia estoy creciendo”, expresó Domínguez a la prensa en el aeropuerto, todavía con la emoción del llamado en su voz. Su rendimiento en la Serie A lo catapultó a este momento, pero lo que más lo entusiasmaba era la posibilidad de ver al “10” en acción.