La hinchada de un club europeo reversionó "Quédate" de Quevedo y Bizarrap y es furor

La canción sonó en la primera fecha de LaLiga en el partido que enfrentó al local contra el Elche CF, el equipo de Cristian Bragarnik, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. La misma hace referencia a la Copa del Rey que ganó el equipo verde en la pasada temporada ante el Valencia.

El cántico será un plus más para llegar el coliseo de Heliópolis, pero no sólo tiene la aprobación del beticismo sino que uno de los participantes en la canción original. El joven productor argentino le puso "me gusta" en las redes sociales.

La letra completa:

Nos fuimos a la Cartuja, y ganamos una

Y con la copa en casa ya sumamos las tres

Con el gol sur animando

No hay nada que perder

Ando rezándole a Dios

Pa' repetirlo otra vez

Otra vez...

Que la copa a casa vuelve

Tengo en la mente los goles

Y todos los partidos

Que quiero levantarla de nuevo contigo

