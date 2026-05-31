Lionel Messi llegó a Kansas City para sumarse a la Selección Argentina
El capitán argentino arribó este domingo por la noche junto a Rodrigo De Paul para completar la delegación de Lionel Scaloni.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sumó este domingo su capítulo más esperado. El astro futbolístico Lionel Messi arribó a la ciudad de Kansas City, Estados Unidos, para incorporarse de manera inmediata a la delegación de la Selección Argentina que ya se encuentra concentrada de cara al inicio de la máxima cita futbolística.
El capitán del conjunto "albiceleste" no viajó en el chárter principal, sino que lo hizo bajo una logística diferenciada: voló en un avión directo desde Miami acompañado por el mediocampista Rodrigo De Paul.
Ambos futbolistas desembarcaron en territorio estadounidense para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni, mientras que el grueso de los futbolistas convocados y el cuerpo técnico habían completado el traslado previo saliendo de manera conjunta desde la Argentina.
Los jugadores de Inter Miami fueron recibidos por el histórico utilero Marito, y enseguida se dirigieron hacia la concentración argentina.
Si bien ya estaba confirmado por el anuncio de la lista oficial de Scaloni, la presencia de Messi confirma que el astro rosarino jugará su sexta Copa del Mundo. La única interrogante será cómo evoluciona de la contractura que sintió en el último partido por la MLS.
Lionel Messi, a disposición de Lionel Scaloni
Con el arribo de Messi y De Paul, el cuerpo técnico respira aliviado al contar con la plantilla unificada en el búnker de concentración. La llegada del "10" revolucionó la tranquilidad de Kansas City, donde cientos de fanáticos se acercaron a las inmediaciones del hotel para intentar conseguir un saludo del futbolista de las Garzas.
A partir de este lunes, el combinado nacional pondrá en marcha los entrenamientos de alta intensidad con el plantel completo. La mira está puesta en la puesta a punto física y en los dos compromisos amistosos previos al debut oficial, en los cuales Scaloni buscará aceitar el funcionamiento colectivo y evaluar minuciosamente la evolución de los jugadores que arrastran distintas molestias físicas.
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