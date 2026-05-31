Lionel Messi llegó a Kansas City para sumarse a la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2061270591655547280&partner=&hide_thread=false Lionel Messi llegó a Kansas City para sumarse a la concentración de la Selección Argentinapic.twitter.com/D3YOQk38lJ — minutouno (@minutounocom) June 1, 2026

Si bien ya estaba confirmado por el anuncio de la lista oficial de Scaloni, la presencia de Messi confirma que el astro rosarino jugará su sexta Copa del Mundo. La única interrogante será cómo evoluciona de la contractura que sintió en el último partido por la MLS.

Lionel Messi, a disposición de Lionel Scaloni

Con el arribo de Messi y De Paul, el cuerpo técnico respira aliviado al contar con la plantilla unificada en el búnker de concentración. La llegada del "10" revolucionó la tranquilidad de Kansas City, donde cientos de fanáticos se acercaron a las inmediaciones del hotel para intentar conseguir un saludo del futbolista de las Garzas.

A partir de este lunes, el combinado nacional pondrá en marcha los entrenamientos de alta intensidad con el plantel completo. La mira está puesta en la puesta a punto física y en los dos compromisos amistosos previos al debut oficial, en los cuales Scaloni buscará aceitar el funcionamiento colectivo y evaluar minuciosamente la evolución de los jugadores que arrastran distintas molestias físicas.