Detuvieron a Ezequiel Cirigliano: el exjugador de River intentó robarle el arma a un policía

Según los reportes iniciales del caso, el exjugador se aproximó a un puesto de vigilancia de la zona y comenzó a forcejear con el uniformado con la clara intención de arrebatarle su pistola. Tras el tenso episodio, la policía logró recuperar el armamento y personal de la Comisaría 4ta arrestó de inmediato al exfutbolista. La causa quedó caratulada bajo las figuras de "Robo" y "Atentado a la autoridad".